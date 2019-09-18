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Серіал Кріпосна Шахтар Ліга Чемпіонів

Фільми, які хочеться дивитися знову і знову

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Кадр з фільму Август Раш - фото 1
Кадр з фільму Август Раш / portal

Фільми, якими по-справжньому насолоджуєшся і дивишся з великим задоволенням, при цьому часто помічаєш щось нове, на що раніше не звертав увагу.

П'ятий елемент

Культовий фільм, прекрасні актори і цікавий сюжет. Гадаємо, ви всі його неодноразово бачили. Фантастична історія з елементами комедії про порятунок людства за допомогою п'яти елементів: вода, земля, повітря, вогонь, і таємничого п'ятого елементу.

Життя Пі

Шалено красивий фільм, який дуже хочеться подивитися в 3D. Захоплююча історія виживання після корабельної аварії. Хлопець залишився в човні в компанії лютого тигра посеред океану. Хто кого?

Втеча з Шоушенка

Цей культовий фільм знятий за повістю Стівена Кінга і вже довгий час займає перше місце в списку "250 найкращих фільмів" за версією IMDb. Головного героя звинувачують у вбивстві двох людей і садять в тюрму Шоушенк. Будучи ув'язненим він бачить всю жорстокість і беззаконня, які кояться навколо, але все ж знаходить способи пристосуватися до нових обставин життя.

Август Раш

Чарівний і красивий фільм про талановитого хлопчика, який втік з притулку в пошуку своїх батьків. Він відчайдушно вірить, що якщо піде за покликом серця і стане музикантом, то обов'язково зустріне своїх рідних. Дуже непроста, але при цьому зворушлива історія, яку хочеться переглядати.

І ще: Додому: трейлер українського фільму, номінованого на Оскар

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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