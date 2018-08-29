Feel Ukraine: у Кореї пройде виставка українських фотографів

15 вересня в Університеті іноземних мов Хангук у Сеулі пройде виставка українських фотографів.

Як це – відчути Україну в самому серці Кореї? Відчути її контрасти, побачити красиві місця, з головою зануритися в звичаї та традиції, дізнатися про потаємні закутки нашої величезної країни?

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Українські фотографи дадуть зрозуміти це всім охочим на виставці Feel Ukraine, яка відкриється 15 вересня в холі імені Обами Університету іноземних мов Хангук.

Feel Ukraine: у Кореї пройде виставка українських фотографів / vokrugsveta

Мета заходу – показати Україну представникам інших культур, як цікавий напрямок для подорожей.

Серед учасників виставки – професійні фотографи та талановиті аматори, документалісти інформаційних агентств і travel-фотографи, архітектори та дизайнери, прихильники строгих ліній і майстри емоцій. Стиль і характер їх фото надзвичайно відрізняється.

Feel Ukraine: у Кореї пройде виставка українських фотографів / vokrugsveta

"У цьому вся Україна. Яскрава, туманна, гостинна та незвідана. Різна. Ми хочемо, щоб наші гості відчули її саме такою", – кажуть Анастасія Баєва та Дар'я Демура, організатори Feel Ukraine.

Feel Ukraine: у Кореї пройде виставка українських фотографів / vokrugsveta

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