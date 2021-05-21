Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Євробачення Холостяк

Фахівці назвали головний недолік нового iPad Pro з дисплеєм mini-LED

  • 2
Екран iPad Pro 5 виявився не надто ідеальним - фото 1
Екран iPad Pro 5 виявився не надто ідеальним

Новий планшет Apple оснащений матрицею mini-LED з високою яскравістю та контрастністю. Але, як виявилося, у цієї технології є і свої "підводні камені".

Один з них виявив журналіст The Verge під час огляду пристрою. Гаджет від Apple проявив себе не найкращим чином при повсякденному використанні.

Це цікаво: Чому не варто заряджати AirPods Pro китайськими блоками живлення: шокуючі фото

"У мене була одна дивна помилка. Після переведення додатка Kindle або Apple Books у темний режим і читання книги у темряві, я помітив дивний сірий серпанок навколо усіх текстових блоків. Це більше схоже на те, що локальні алгоритми затемнення трохи заплуталися", – зазначив автор рецензії.

Фахівці назвали головний недолік нового iPad Pro з дисплеєм mini-LED - фото 460473
Фахівці назвали головний недолік нового iPad Pro з дисплеєм mini-LED - фото 460472

Нагадаємо, що нова матриця iPad Pro має пікову яскравість 1600 ніт, підтримує стандарт HDR і добре показує навіть дрібні деталі зображення. Проте при читанні тексту на темному тлі навколо нього з'являються характерні засвіти, і це попри наявність функції локального затемнення.

На думку журналіста, Apple, можливо, виправить цю проблему з оновленням прошивки. Для цього їй знадобиться запрограмувати світлодіоди так, щоб під час активації темного режиму вони спалахували саме там, де повинні.

Читайте також: У мережі з'явився перший огляд Apple iMac 2021: дизайн, бенчмарки та робота

пропозиції партнерів
Новини