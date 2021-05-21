Фахівці назвали головний недолік нового iPad Pro з дисплеєм mini-LED

Новий планшет Apple оснащений матрицею mini-LED з високою яскравістю та контрастністю. Але, як виявилося, у цієї технології є і свої "підводні камені".

Один з них виявив журналіст The Verge під час огляду пристрою. Гаджет від Apple проявив себе не найкращим чином при повсякденному використанні.

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"У мене була одна дивна помилка. Після переведення додатка Kindle або Apple Books у темний режим і читання книги у темряві, я помітив дивний сірий серпанок навколо усіх текстових блоків. Це більше схоже на те, що локальні алгоритми затемнення трохи заплуталися", – зазначив автор рецензії.

Нагадаємо, що нова матриця iPad Pro має пікову яскравість 1600 ніт, підтримує стандарт HDR і добре показує навіть дрібні деталі зображення. Проте при читанні тексту на темному тлі навколо нього з'являються характерні засвіти, і це попри наявність функції локального затемнення.

На думку журналіста, Apple, можливо, виправить цю проблему з оновленням прошивки. Для цього їй знадобиться запрограмувати світлодіоди так, щоб під час активації темного режиму вони спалахували саме там, де повинні.

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