Фахівці DxOMark протестували камери OnePlus 7T Pro

На початку жовтня минулого року OnePlus представила флагманський 7T Pro – смартфон, який не тільки увійшов в десятку найбільш продуктивних моделей 2019 року, а й отримав вражаючі характеристики основної камери. Нарешті гаджет дістався до експертів лабораторії DxOMark.

Через кілька місяців після виходу OnePlus 7T Pro авторитетна лабораторія DxOMark протестувала його фотоможливості.

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Основна камера флагмана представлена ​​трьома сенсорами: датчиком на 48 мегапікселів зі світлосилою f / 1.6 і 26-міліметровою фокусною відстанню, ультрашироким набором лінз, встановлених поверх 16-мегапіксельного сенсора зі світлосилою f / 2.2, і 8-мегапіксельним датчиком з телефотооб'єктивом (f / 2.4 при фокусній відстані 78 міліметрів). За заявою виробника, смартфон готовий до запису 4K HDR-відео з максимальною частотою 60 кадрів на секунду.

Під час тестування експерти зняли понад 1600 фотографій і понад дві години відеоматеріалів у різних умовах освітленості. Провівши аналіз отриманих файлів, фахівці DxOMark поставили OnePlus 7T Pro оцінку в 114 балів: 122 за якість фото і 96 балів за зйомку відео. Для порівняння, Samsung Galaxy S10 5G набрав в аналогічному тестуванні 116 балів, iPhone 11 – 109, iPhone 11 Pro Max – 117.

Переваги флагмана при зйомці фото: точний вимір експозиції і широкий динамічний діапазон, яскраві та природні кольори, хороший рівень деталізації навіть при середніх значеннях зума. Не сподобалося експертам те, що матриця основної камери нерідко "шумить", а на фотографіях з'являються артефакти. Також зрідка помиляється електронний експозамір і невірно підбирається температура, через що на знімках переважають теплі тони. При використанні серійної зйомки баланс білого може відрізнятися, що особливо видно на портретних фотографіях.

На думку фахівців DxOMark, OnePlus 7T Pro добре справляється з фокусуванням під час зйомки відеороликів, демонструючи високу продуктивність, деталізацію і приємну колірну палітру. Але є у камери і недоліки, які проявляються в наявності шуму на рухомих об'єктах і дещо обмеженому динамічному діапазоні.

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