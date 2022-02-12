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Ешлі Грем вперше показала на теплому фото новонароджених близнюків

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Ешлі Грем вперше показала на теплому фото новонароджених близнюків - фото 1

Plus-size модель Ешлі Грем народила двійнят у січні цього року. Тоді красуня коротко поділилася цією новиною, але запевнила, що повернеться з подробицями. І нарешті цей день настав.

Так, на своїй сторінці в Instagram 34-річна Ешлі Грем опублікувала перший знімок синів, розсекретивши їхні імена – Роман та Малачі. У кадрі зіркова матуся позувала на дивані, тримаючи на руках малюків. Одного з немовлят модель годувала грудьми.

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"Мої хлопчики були найкращими вчителями і найбільшим нагадуванням про те, що я можу робити складні речі. Це було нелегко, але воно того варте. Досі не можу повірити, що маю троє дітей. Не можу дочекатися, щоб скоро поділитися з вами своїми пологами та післяпологовою подорожжю", – написала модель.

Модель додала, що народила на 40-му тижні вагітності і була здивована, що виношує близнюків так довго.

Ешлі Грем вперше показала на теплому фото новонароджених близнюків - фото 496189

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