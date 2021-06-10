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Епідемія чи пандемія, ураган чи тайфун: яка різниця між поняттями, які всі плутають

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які відмінності між схожими поняттями - фото 1
які відмінності між схожими поняттями

Ми часто у розмові послуговуємося поняттями, які неправильно трактуємо, чим нівелюємо їхній сенс. Далі розповідаємо про відмінність схожих понять, тож тепер вам варто запам'ятати, яка ж є суттєва різниця між ними.

Якщо ви плутаєте звертання міс та місіс, не розумієте різниці між метисами та мулатами, сауна та баня для вас абсолютно однакові поняття, тоді читайте далі! Це буде цікаво і пізнавально, адже Радіо МАКСИМУМ пояснює, чому це різні поняття, назви яких не варто плутати.

І ще: Толстовка не худі, сендвіч не бутерброд: чим відрізняють речі, які всі плутають

Чим відрізняється ураган і тайфун

Епідемія чи пандемія, ураган чи тайфун: яка різниця між поняттями, які всі плутають - фото 462716

Урагани в Північній та Південній Америці.

Тайфуни в Південно-Східній Азії та на Далекому Сході.

Чим відрізняється число і цифра

Епідемія чи пандемія, ураган чи тайфун: яка різниця між поняттями, які всі плутають - фото 462717

Число – кількісна величина. Сприймайте, як ціле слово.

Цифра – знак, яким записують число. Сприймайте, ніби це літера.

Чим відрізняється депіляція та епіляція

Епідемія чи пандемія, ураган чи тайфун: яка різниця між поняттями, які всі плутають - фото 462718

Депіляція – видалення волосся з поверхні.

Епіляція – виривання волосся з фолікулом.

Чим відрізняється метис і мулат

Епідемія чи пандемія, ураган чи тайфун: яка різниця між поняттями, які всі плутають - фото 462719

Метис – нащадок представників різних рас.

Мулат – нащадок представників європеоїдної та негроїдної рас.

Чим відрізняється епідемія і пандемія

Епідемія чи пандемія, ураган чи тайфун: яка різниця між поняттями, які всі плутають - фото 462720

Епідемія – багато хворих на одній території.

Пандемія – багато хворих на багатьох континентах.

Чим відрізняється міс і місіс

Епідемія чи пандемія, ураган чи тайфун: яка різниця між поняттями, які всі плутають - фото 462721

Міс – незаміжня жінка.

Місіс – заміжня жінка.

Чим відрізняється прислів'я і приказка

Епідемія чи пандемія, ураган чи тайфун: яка різниця між поняттями, які всі плутають - фото 462722

Прислів'я – це ціле речення, яке має певний висновок.

Приказка – це коротка фраза без висновку.

Чим відрізняється вегетаріанець і веган

Епідемія чи пандемія, ураган чи тайфун: яка різниця між поняттями, які всі плутають - фото 462723

Вегетаріанець – не вживає такі продукти тваринного походження, як м'ясо та риба, але п'є молоко, їсть сир, мед.

Веган – не їсть жодних продуктів тваринного походження.

Чим відрізняється фентезі та фантастика

Епідемія чи пандемія, ураган чи тайфун: яка різниця між поняттями, які всі плутають - фото 462724

Фентезі – це про магію, гномів, драконів тощо.

Фантастика – це про технології, роботів, майбутнє, науку тощо.

Чим відрізняється сауна і баня

Епідемія чи пандемія, ураган чи тайфун: яка різниця між поняттями, які всі плутають - фото 462725

Сауна передбачає сухе повітря та високу температуру.

Баня передбачає вологе повітря, нижчу температуру та застосування віника.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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