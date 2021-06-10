Епідемія чи пандемія, ураган чи тайфун: яка різниця між поняттями, які всі плутають

Ми часто у розмові послуговуємося поняттями, які неправильно трактуємо, чим нівелюємо їхній сенс. Далі розповідаємо про відмінність схожих понять, тож тепер вам варто запам'ятати, яка ж є суттєва різниця між ними.

Якщо ви плутаєте звертання міс та місіс, не розумієте різниці між метисами та мулатами, сауна та баня для вас абсолютно однакові поняття, тоді читайте далі! Це буде цікаво і пізнавально, адже Радіо МАКСИМУМ пояснює, чому це різні поняття, назви яких не варто плутати.

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Чим відрізняється ураган і тайфун

Урагани в Північній та Південній Америці.

Тайфуни в Південно-Східній Азії та на Далекому Сході.

Чим відрізняється число і цифра

Число – кількісна величина. Сприймайте, як ціле слово.

Цифра – знак, яким записують число. Сприймайте, ніби це літера.

Чим відрізняється депіляція та епіляція

Депіляція – видалення волосся з поверхні.

Епіляція – виривання волосся з фолікулом.

Чим відрізняється метис і мулат

Метис – нащадок представників різних рас.

Мулат – нащадок представників європеоїдної та негроїдної рас.

Чим відрізняється епідемія і пандемія

Епідемія – багато хворих на одній території.

Пандемія – багато хворих на багатьох континентах.

Чим відрізняється міс і місіс

Міс – незаміжня жінка.

Місіс – заміжня жінка.

Чим відрізняється прислів'я і приказка

Прислів'я – це ціле речення, яке має певний висновок.

Приказка – це коротка фраза без висновку.

Чим відрізняється вегетаріанець і веган

Вегетаріанець – не вживає такі продукти тваринного походження, як м'ясо та риба, але п'є молоко, їсть сир, мед.

Веган – не їсть жодних продуктів тваринного походження.

Чим відрізняється фентезі та фантастика

Фентезі – це про магію, гномів, драконів тощо.

Фантастика – це про технології, роботів, майбутнє, науку тощо.

Чим відрізняється сауна і баня

Сауна передбачає сухе повітря та високу температуру.

Баня передбачає вологе повітря, нижчу температуру та застосування віника.

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