Ентузіасти пристосували стару Toyota Tacoma для серфінгу: що вона робить

Спочатку ми думали, що ця стара роздерта Toyota Tacoma з величезним дерев'яним плугом – імпровізована бойова машина. Але її місія набагато корисніша і щасливіша.

Вантажівка була модифікована для роботи, яку ми ніколи не бачили, щоб виконував автомобіль: створення хвиль для серфінгу. Про це пише видання The Drive.

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Напівпрофесійний серфінгіст і талановитий серфер Бен Грейві (Ben Gravy) опублікував відео, де він і його команда використовують хвильову установку Taco в IG на початку цього літа. Але це лише нарізка з повного 30-хвилинного відео на YouTube. Це відеоблог про витівки серфінгістів і створення, а потім використання цієї незвичайної вантажівки Toyota.

Ми не знаємо всієї передісторії Грейві, але зі швидкого перегляду його відео можемо сказати, що багато його витівок чітко належать до категорії "не намагайтеся робити це вдома, діти". Наприклад, серфінг на хвилях комерційних суден, як правило, не схвалюється і, безумовно, не є гарною ідеєю.

Але ця саморобна вантажівка Tacoma DIY хвильового басейну виглядає як гарна, брудна забава. Тут не так вже й багато – частина кузова пікапа була знята, а кілька товстих листів фанери були затиснуті разом під кутом, щоб транспортний засіб міг відштовхувати воду від свого, так би мовити, "носової частини". Це та ж ідея, що й у плуга, який згрібає сніг, за винятком того, що він має набагато більшу площу поверхні та інші граблі.

Ця машина створює хвилі: дивіться відео

Вода буває важкою (понад 60 фунтів на кубічний фут), а піщана, болотиста затока – це складна ситуація з тягою. Крім того, існує проблема потрапляння великої кількості води в моторний відсік, кабіну, мости і все інше. Іншими словами, на цю вантажівку чекає нелегке і недовге життя.

Можливо, це одні з небагатьох людей, яким дійсно потрібен один з тих впускних шноркелів, які ми бачимо на багатьох позашляховиках на парковках торгових центрів. Але навіть при цьому, ми б не розраховували, що ця вантажівка витримає довгий час в службі з організації поминок.

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Це нормально – враховуючи розмір хвиль, що створюються, ми думаємо, що новинка досить швидко зноситься для серферів-професіоналів, і що Taco буде виїжджати на вулицю лише зрідка, щоб повеселитись.