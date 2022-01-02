Ентузіаст створив "гольф-гармату": вона подає ключки гравцям

Блогер Нік О'Хара сконструював оригінальний гаджет, здатний зацікавити любителів гольфу. Завдяки своїй оригінальної конструкції він здатний "стріляти" ключками, подаючи їх прямо до рук власника. А ще пристрій навіть здатний підказувати вибір спортивного інвентарю у залежності від ходу гри.

Для створення пристрою ентузіаст використав 14 пластикових труб різного діаметру, сталевий профіль, алюмінієві дротики й інші легкодоступні матеріали. Весь процес збору гармати блогер виклав на своєму каналі на ютубі.

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Ключовим елементом "гольф-гармати" став компресор із набором соленоїдних клапанів під керуванням мікроконтролера. Отримавши команду з пульта дистанційного керування, він подає у потрібну трубу порцію стисненого повітря, що виштовхує ключку по параболічній траєкторії.

Замість пульту ДК гравець може використовувати голосового помічника Rhasspy. Достатньо назвати йому відстань до "мети", щоб отримати рекомендацію щодо вибору ключки та її саму прямо в руки. Його функціями "керує" одноплатний комп'ютер Raspberry Pi, пов'язаний з Bluetooth-колонкою. Щоб ключки не чіплялися одна за одну під час обертання барабана, блогер надрукував кілька додаткових деталей конструкції на 3D-принтері.

Опублікований на каналі ентузіаста ролик демонструє, як створення незвичайної "гармати", так і її роботу на полі для гольфу. Про можливість комерційного випуску пристрою його винахідник не повідомив.

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