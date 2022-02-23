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Емілі Блант святкує 39-річчя! Вгадай фільм з акторкою за кадром

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фільми з Емілі Блант - фото 1
фільми з Емілі Блант

23 лютого відома кіноакторка Емілі Блант святкує день народження: їй виповнюється 39 років! Проходь цікавий тест, у якому потрібно вгадати фільм з Емілі Блант за одним кадром.

Глядачі люблять фільми з Емілі Блант, яка з кожним роком підкорює нові акторські вершини та стає популярнішою. Її героїні різноманітні та харизматичні. Звичайно, в акторки є основні ролі, за якими її знають мільйони глядачів, проте вона зіграла у понад 50 картинах, з яких ти навряд чи знаєш всі. Перевір свої сили!

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Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

*Якщо тест не відображається, перезавантаж сторінку!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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