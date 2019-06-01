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Елтон Джон вразив зізнанням про секс з агентом КДБ

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Елтон Джон вразив заявою про КДБ'шника - фото 1
Елтон Джон вразив заявою про КДБ'шника / gettyimages

Напередодні виходу своєї кінобіографії "Рокетмен" на великі екрани, Елтон Джон дав інтерв'ю британському виданню The Observer. Музикант згадує, як вперше побував у Радянському Союзі у 1979 році. А також розкриває такі подробиці, про які ніхто не підозрював протягом 50 років!

За словами Елтона Джона, він з самого початку знав, що перекладач, якого до нього приставили, – агент КДБ, і завданням шпигуна було стежити за будь-якими його переміщеннями.

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Співак знайшов дуже простий шлях скомпрометувати агента перед керівництвом: він зайнявся з ним сексом на даху готелю. Можливо, саме тому російські прокатники мюзиклу "Рокетмен" вирізали з фільму сцену сексу головного героя з його менеджером – можна припустити, що ці спогади дуже болючі для Росії.

Елтон Джон планує повернутися у Москву у грудні 2019 року для того, щоб підтримати ЛГБТК-спільноту країни в боротьбі з дискримінаційними законами. При цьому музикант розуміє, що йому слід бути обережним.

Мені потрібно буде добре подумати про те, що я там скажу. Звичайно, можна перестати туди їздити або заборонити всіх артистів з Росії. Але тоді всі гомосексуальні чоловіки і жінки країни потраплять в ізоляцію, залишаться наодинці з законами, спрямованими проти геїв. Я сам гей і не можу кинути цих людей, залишити їх зовсім без підтримки. я не знаю, що станеться, але я повинен туди поїхати, – зізнався в інтерв'ю 72-річний музикант.

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Джерело: theguardian
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