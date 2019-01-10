Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Різдво Нацвідбір на Євробачення 2019

Екстремали пролетіли "на крилах" крізь ущелину

  • 15
Від цього ролику перехоплює дух! - фото 1
Від цього ролику перехоплює дух! / YouTube

В Італії пара екстремалів здійснила політ "на крилах" в ущелині.

Чоловіки знімали свою пригоду на відео. Ролик був опублікований на YouTube-каналі GoPro.

І ще: Белла Хадід показала, як провела екстремальні вихідні у Дубаї

Джеб Корлісс і Джеймс Бул в костюмах "з крилами" для можливості парити в повітрі пролетіли в ущелині. Відомо, що бейсджампери зробили свій політ у гірському масиві в Італії. Відобразити політ екстремалам вдалося за допомогою камер, прикріплених на шоломах. Ролик за два дні зібрав більше 71 тисячі переглядів і кілька тисяч лайків!

Якщо ви любитель гострих відчуттів, то мережа ресторанів під назвою Dinner in the Sky точно припаде вам до душі. Гостроту будь-якої страви тут додають не стільки спеції, скільки висота, на яку вас піднімуть на час обіду.

Читайте також: У США єнот-екстремал забрався на 23 поверх хмарочоса

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Привітання з Днем ангела Степана: побажання і картинки на іменини
  • Вчора, 07:15
  • 4945
Українські колядки – ТОП 20 пісень про Різдво, які має знати кожен
  • 14.12.2018, 13:30
  • 198715
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1002322
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Спорт