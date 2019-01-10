Екстремали пролетіли "на крилах" крізь ущелину

В Італії пара екстремалів здійснила політ "на крилах" в ущелині.

Чоловіки знімали свою пригоду на відео. Ролик був опублікований на YouTube-каналі GoPro.

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Джеб Корлісс і Джеймс Бул в костюмах "з крилами" для можливості парити в повітрі пролетіли в ущелині. Відомо, що бейсджампери зробили свій політ у гірському масиві в Італії. Відобразити політ екстремалам вдалося за допомогою камер, прикріплених на шоломах. Ролик за два дні зібрав більше 71 тисячі переглядів і кілька тисяч лайків!

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