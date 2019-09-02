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Ломаченко — Кемпбелл 1 вересня

Експерти розповіли, які чоловіки користуються успіхом у жінок

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Як чоловіки подобаються жінкам - фото 1
Як чоловіки подобаються жінкам / pinterest

Вчені встановили, який тип чоловіків користується успіхом у жінок. Виявляється, найбільшу популярність серед дам мають представники сильної статі, які володіють відмінним почуттям гумору.

Вчені провели безліч досліджень, які підтверджують, що почуття гумору є визначальним при виборі супутника для життя. Почуття гумору у чоловіка – це гарантія того, що він буде легким і приємним співрозмовником. З такими людьми простіше будувати відносини.

І ще: Вчені пояснили, чому жінка завжди права

Чоловіки з почуттям гумору користуються популярністю серед жінок - фото 351721
Чоловіки з почуттям гумору користуються популярністю серед жінок

Науковий співробітник Університету Каліфорнії Лора Мікес визначила гендерний аспект цієї якості. Дослідження показало, що чоловіки частіше за жінок підходять до вирішення завдань в гумористичному ключі. Чоловіки "запрограмовані" на гумор і постійно вдосконалюють свій навик.

За словами вчених, чоловіче почуття гумору на пряму пов'язане з кількістю тестостерону в крові. Гумор – це ще один спосіб довести свою перевагу над суперником. Жінки відчувають це і на підсвідомому рівні звертають на жартівників більше уваги.

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Джерело: etcetera.media
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