Експерти пояснили, як безпечно використовувати великі газові балони вдома

Попри зовнішню міцність і надійність, великі балони можуть накоїти біди. МВС нагадує головні правила, яких слід дотримуватися, щоб вберегти себе та інших від небезпеки.

Через те, що більшість населення України змушене жити без світла, містянам доводиться шукати альтернативні джерела опалення та приготування їжі, пише Радіо Максимум.

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Одним з таких джерел є газові балони, які в умовах неправильного користування, несуть велику небезпеку. Тому МВС опублікувало список правил, яких варто дотримуватися у поводженні з газовими балонами, аби зберегти життя собі та іншим людям.

Отже, як користуватися газовими балонами вдома правильно:

Використовуйте великі балони лише в приватному секторі. Розміщувати їх у багатоповерхівках чи високих будинках заборонено

Обслуговувати та заправляти їх можна тільки у спеціальних організаціях. Не заправляйте балони на АЗС чи з автомобільних цистерн для перевезення газу

Балон слід наповнювати не більше, ніж на 85% від його обʼєму. Решта обʼєму потрібна, щоб залишалося місце для розширення газу при зміні температури

Розташовуйте балон якнайдалі від сонячних променів на відстані не менше 0,5 м від газової плити, 1 м від нагрівальних приладів

У приміщенні, де розташований балон, має бути справна система вентиляції. Також варто щодня провітрювати це приміщення

Регулярно перевіряйте, щоб на балоні й шлангу, приєднаному до нього, не було пошкоджень.

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