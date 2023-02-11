Експерти назвали, скільки можуть становити збитки від землетрусів в Туреччині та Сирії

Страхування від землетрусів є обов’язковим у Туреччині, втім часто не виконується на практиці. Як наслідок, багато житлових будинків не застраховані, особливо в багатьох постраждалих районах, де сім’ї мають низькі доходи.

Попередній прогноз зробило агентство Fitchratings.

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Збитки, що підлягають страхуванню, внаслідок землетрусів у Туреччині та Сирії зараз важко оцінити, але, ймовірно, вони перевищать 2 мільярди доларів та можуть досягти 4 млрд або більше.

Економічні збитки важко оцінити, оскільки ситуація розвивається, але вони, ймовірно, перевищать два мільярди доларів і можуть досягти чотирьох мільярдів доларів або більше", – йдеться в прогнозі.

Зважаючи на те, що страхування в регіоні не надто поширене, рівень застрахованих збитків становитиме близько одного мільярда доларів, прогнозують в агенції.

Фонд страхування в Туреччині від катастроф був створений після землетрусу в турецькому Ізміті 1999 року для покриття збитків, завданих землетрусом житловим будинкам у містах. Однак він не покриває людські втрати. Відомо, що страхування від землетрусів є технічно обов’язковим у Туреччині, але дуже часто не виконується на практиці.

Кількість загиблих від землетрусів у Туреччині та Сирії досягла 21719 людей, поранених - 79487, це дані AFAD. ООН ситуацію назвала "жахом на вершині жаху".

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