Джессіка Альба показала всю свою родину

Популярна акторка Джессіка Альба разом зі своєю сім'єю прикрасила новий номер відомого журналу.

37-річна американська акторка та підприємець Джессіка Альба встигає не лише займатись своєю кар'єрою та меценатством, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там зірка ділиться своїми буднями, тому не дивно, що за нею стежать понад 14 млн осіб. Нещодавно красуня разом зі своїм чоловіком та дітьми прикрасила новий номер журналі Parents magazine. Перші кадри зі зйомки вже з'явились на профілі Джессіки.

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Відзначимо, що Альба разом з Кешом Ворреном вже понад 13 років і подружжя виховує 7-річну донечку Хевен Гарнер, 10-річну Хонор Мері та 10-місячного сина Хейса. У свіжому інтерв'ю Джессіка підтвердила, що знає не зі здогадок, що потрібно для успіху.

"Всі шанси були проти мене. Я дівчинка з родини синіх комірців. Мої батьки були підлітками, коли я народилась. У мене не було срібної ложки у роті. Але все ж я знайшла спосіб добитись успіху у бізнесі, який був закритим для мексиканської дівчини. Тому, все своє життя я просто хотіла заплатити наперед", – зізналась акторка.

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Зараз матір трьох дітей активно працює над своєю акторською кар'єрою та бізнесом, щоб бути прикладом для донечок та сина, особливо для найстаршої Хонор.

"Я не можу бути у кожній школі та забирати її, але я показую їй, що мій час цінний і що вона має для мене значення", – пояснює Джессіка.

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