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Джейсон Стетхем готується до весілля

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Роузі Хантінгтон-Уайтлі та Джейсон Стетхем почали зустрічатися в 2010 році - фото 1
Роузі Хантінгтон-Уайтлі та Джейсон Стетхем почали зустрічатися в 2010 році / ewn.co.za

Зовсім скоро супермодель Роузі Хантінгтон-Уайтлі і актор Джейсон Стетхем зіграють весілля.

Однак самі закохані поки ніяк не коментували цю інформацію.

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Також стала відома можлива дата весілля Роузі Хантінгтон-Уайтлі і Джейсона Стетхема. Весільний захід відбудеться 31 грудня, напередодні Нового року. Зараз пара ретельно готується до майбутньої події.

Супермодель Роузі Хантінгтон-Уайтлі і актор Джейсон Стетхем - фото 270192
Супермодель Роузі Хантінгтон-Уайтлі і актор Джейсон Стетхем / Vogue

Варто відзначити, що Роузі Хантінгтон-Уайтлі та Джейсон Стетхем почали зустрічатися в 2010 році. У 2016-му актор зробив пропозицію руки і серця. Навесні 2017-го стало відомо, що пара чекає поповнення в родині, тому одруження відклали. А влітку минулого року Роузі Хантінгтон-Уайтлі та Джейсон Стетхем вперше стали батьками малюка Джека.

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Джерело: ewn.co.za
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