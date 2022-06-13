Джаз житиме у Львові: шанувальників запрошують в середу на Jazz Jam Session

15 червня о 18:00 у ресторані Грушевський відбудеться Jazz Jam Session. Львів'ян запрошують на подію, де збиратимуть кошти на потреби військових. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

У цей вечір кращі джазмени країни будуть волонтерами за спеціальністю і робитимуть те, що вміють найкраще – імпровізувати, повідомили організатори Український Мистецький Фронт.

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Вхід безплатний. Детальна інформація та бронювання столиків за телефоном: 098 676 4600

"Традиційний джем на новому місці! Відновлюється сцена Грушевський CINEMA JAZZ. Тому запрошуємо вже у середу послухати унікальну колаборацію музикантів з усіх куточків України. У закладі будуть розміщені банери з QR кодом, відсканувавши який можна перерахувати кошти на допомогу українській армії. Зібрані гроші надходять на рахунок ГО Міжнародна Асоціація Мистців, далі їх передадуть на потреби окремого полку спеціального призначення А30В", – написано у повідомленні про подію.

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