Дуже дивні справи: дивіться трейлер третього сезону онлайн

У мережі з'явився офіційний трейлер до третього сезону популярного серіалу Дуже дивні справи або ж Дивні дива (Stranger Things), прем'єра якого запланована на 4 липня. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Стрімінговий сервіс Netflix потішив фанатів першим повноцінним трейлером до шалено популярного серіалу "Дуже дивні справи" або ж "Дивні дива" (Stranger Things). До того ж, стало відомо, що третій сезон вийде вже з 4 липня цього року.

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Зважаючи на промо, головні герої вже трохи подорослішали, але кількість проблем та перешкод через потойбічні сили точно не зменшиться. Врешті, фінал відео демонструє нового ворога, з яким зіткнуться друзі. Нагадаємо, що головні ролі зіграли Вайнона Райдер, Міллі Боббі Браун, Девід Харбор, Фінн Вулфхард та інші.

Дуже дивні справи: дивіться трейлер третього сезону онлайн:

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