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"Дурні люди є усюди": переселенка з Харкова про менталітет у різних областях
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Війна, як би жахливо це не звучало, серйозно об'єднала українців та зруйнувала міфи про "бандерівців" та "східняків". Своєю історією та думками про менталітет поділилась харків'янка Маргарита, якій довелось евакуюватись разом з рідними до Івано-Франківська.
Війна вплинула на життя багатьох українських родин, які побачили жах на власні очі через вторгнення російських окупантів. Чимало хто змінив світогляд, адже проросійські ідеї щодо поділу українців за регіонами розбились об дійсність. Про менталітет в Україні Маргарита, якій з сім'єю довелось тікати з Харкова, розповіла у рамках проєкту СВОЇ на 24 каналі.
Повне інтерв'ю з Маргаритою про життя під обстрілами у Харкові та евакуацію читайте тут
Маргарита Васильєва упродовж останніх 12 років мешкала у Харкові і тут завела родину та народила сина. Коли малечі було всього 9 місяців, сім'я була вимушена тікати до безпечних областей через вторгнення російських окупантів. Але це не вперше Маргарита стикнулась з війною. Сама жінка родом з Краматорська і пам'ятає, як росіяни прийшли на Донеччину з намаганнями створити псевдореспубліку. Та зараз, за словами переселенки, бойові дії зовсім інших масштабів.
Історії тих, хто поїхав, аби повернутись – це про проєкт "СВОЇ" на 24 каналі. Автори у форматі відвертої розмови з героями розповідають про досвід тих, кому довелося покинути рідні стіни через цинічний напад росії та знайти прихисток у зовсім іншому куточку нашої країни.
Тому 1 березня після холодних ночей у метро та життя під обстрілами її родина прийняла рішення виїхати в Івано-Франківськ. Родом з цього міста був її колега, який готовий був прийняти сім'ю. Хоч дорога і була неймовірно складною та довгою, але все ж Маргарита приїхала у Франківськ та була вражена доброзичливістю незнайомих людей.
Франківськ мені подобається. Насправді тут немає ось цього розділення. Я вважаю, що коли кажуть, що люди із Заходу і зі Сходу зовсім різні, це все така дурня! Є нечемні, дурні люди усюди. Куди б ти не поїхав. Будь то Київ, Харків, Одеса або ще десь. Але гріє серце те, що в нас набагато більше гарних, добрих людей, які організувалися й допомагають іншим, – наголошує вона.
Жінка зізнається, що місто прийняло її родину дуже привітну, а знайомі волонтери на початку регулярно приїздили до них з усім необхідним.
Я дуже вдячна всім, хто нам допоміг, хто підтримує і допомагає досі. Я у декретній відпустці, але мені пощастило і я потрапила на безкоштовну програму від ООН "Трамплін до рівності". У межах цієї програми навчають жінок різних професій ІТ-галузі. Я лише нещодавно закінчила навчання, і якщо мені пощастить, а я на це сподіваюся, то, можливо, знайду роботу, – ділиться Маргарита.
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