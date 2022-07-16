Дударик запрошує на свій традиційний недільний концерт у Львові на підтримку ЗСУ

17 липня о 15:00 у Парку культури та відпочинку ім. Богдана Хмельницького на відкритій сцені (мушлі) відбудеться концерт хорової школи та капели "Дударик".

Це черговий концерт серії щонедільних виступів капели на підтримку ЗСУ, повідомив керівник капели Дмитро Кацал.

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Зібрані під час проєкту кошти передадуть Збройним Силам України.

"Радо представимо нові та знані народні та авторські твори вашій увазі. Приходьте, бо і в часі війни душі потрібен перепочинок і заряд до продовження боротьби", – зазначив Дмитро Кацал.

Як відомо, окрім недільних концертів, для підтримки армії капела також заснувала проєкти "Друзі з фронту" та "Прийняття". Останній – це твори Тараса Шевченка та пісні, які росіяни вкрали в українців. Щочетверга о 14:00 на YouTube та у соцмережах Дударики презентують пісні, які поцупили у нашого народу москалі.

Капела ідентифікує співанки, відшукує оригінальний текст, далі твори аранжуються, розучуються (період прийняття тривав приблизно пів року) і презентуються в медіа для широкого загалу і на саркому москалям.

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