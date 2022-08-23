"Дударик" запрошує 24 серпня на екуменічний молебень за мир та ласку для Української землі

24 серпня о 12:00 у храмі святого Лазаря хорова капела "Дударик" організує екуменічний молебень "Акафіст до Пресвятої Богородиці" за мир та ласку для Української землі.

Цій традиції уже понад 30 років, повідомили у капелі.

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До провадження Акафіста запрошені священники Української Греко-Католицької Церкви, Православної Церкви України, Римсько-Католицької Церкви в Україні, Вірменської Апостольської Церкви.

Ось уже понад 30 років з ініціативи хорової капели "Дударик" відбувається екуменічний молебень "Акафіст до Пресвятої Богородиці", де львівська громада, очолювана священниками різних християнських конфесій нашого міста, просить у Діви Марії про мир та ласку для Української землі. Попри повномасштабну війну росії проти України, цьогоріч ми всі разом відправимо Акафіст до Пресвятої Богородиці 24 серпня у храмі святого Лазаря. Запрошуємо усіх доєднатися до нашої екуменічної молитви", – запрошує Дударик.

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