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Дударик презентував першу пісню нового проєкту "Друзі з фронту"

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Дударик презентував першу пісню нового проєкту "Друзі з фронту" - фото 1

Національна академічна чоловіча хорова капела "Дударик" презентувала пісню у рамках нового проєкту "Друзі з фронту". Про це повідомив керівник Дударика, диригент, заслужений діяч мистецтв України Дмитро Кацал.

За його словами, військовослужбовець-Дударик Орест Рись, перебуваючи на реабілітації у Львові, навідався до хористів із пропозицією записати одну із пісень для підняття бойового духу і на добру згадку. Цього разу обрали гімн куреня "Залізної Остроги" УСС.

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Зібрані під час проєкту кошти передадуть Збройним Силам України.

Нагадаємо, крім "Друзів із фронту", Дударик має ще проєкт "Прийняття" – щочетверга о 14:00 на YouTube та у соцмережах капела презентує пісні, які поцупили у нашого народу москалі.

Хористи ідентифікують співанки, відшукують оригінальний текст, далі твори аранжуються, розучуються (період прийняття тривав приблизно пів року) і презентуються в медіа для широкого загалу і на саркому мсклям.

"Презентуємо вашій увазі! При нагоді записуватимемо із нашими хлопцями, які на фронті, такі листівки у межах нового проєкту "Друзі з фронту". Прем'єри відбуватимуться на нашому YouTube. Слухайте та коментуйте – для на нас це важливо!", – зазначили у капелі.

Слухати пісню "Не сміє бути в нас страху", виконує хорова капела "Дударик" та Орест Рись:

До теми: "Перед світанком": POSITIFF, Michelle Andrade та Alina Pash презентували спільну пісню

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