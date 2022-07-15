Дударик презентував восьму пісню проєкту "Прийняття" – "Гей, літа орел!"

Національна академічна чоловіча хорова капела "Дударик" презентувала восьму пісню у рамках проєкту "Прийняття" – "Гей, літа орел!". Презентація традиційно відбувається щочетверга, повідомили у капелі.

В оригіналі це Дума про Максима Залізняка.

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Зібрані під час проєкту кошти передадуть Збройним Силам України.

"Прикметно, що її Тарас Шевченко переспівав у поемі "Гайдамаки". Ми пісню актуалізували, змінивши "…Шануйтеся, вражі ляхи…" на "… Шануйтеся, московити…". Із задоволенням пропонуємо вам актуальну пісню для бадьорості духу! Слава Україні!", – зазначив керівник капели, автор проєкту Дмитро Кацал.

Слухайте пісню "Гей літа орел" у виконанні хорової капели "Дударик":

Як відомо, проєкт "Прийняття" – це твори Тараса Шевченка та пісні, які росіяни вкрали в українців. Щочетверга о 14:00 на YouTube та у соцмережах Дударики презентуватимуть пісні, які поцупили у нашого народу москалі.

Капела ідентифікує співанки, відшукує оригінальний текст, далі твори аранжуються, розучуються (період прийняття тривав приблизно пів року) і презентуються в медіа для широкого загалу і на саркому москалям.

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