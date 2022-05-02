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ДСНС показали, як рятували кицю зі зруйнованої багатоповерхівки в Бородянці
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В місті Бородянка, що на Київщині, помітили котика, який застряг на одному з верхніх рівнів у зруйнованій багатоповерхівці. Активістам вдалося його врятувати. Читайте далі та дізнайтеся історію порятунку киці!
Активісти ЗооПатруля та небайдужі ініціювали порятунок котика. Він сидів на верхньому поверсі будинку, який зруйнували російські окупанти. Кіт не мав можливості спуститися й врятуватися самотужки.
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Доступу до їжі та води кіт відповідно теж не мав. Його дивом помітили й розпочали процес порятунку.
"Бути українцем – це побачити у вщент зруйнованому будинку самотнього кота і бити на сполох. Організувати рятувальну операцію з визволення нещасної тварини та не здатися. Бути українським рятувальником – це пригнати з іншого міста таку необхідну для порятунку кота автодрабину і зняти бідолашного з висоти сьомого поверху", – прокоментували у ДСНС.
Зараз пухнастик у безпеці. Його відвезли до ветеринара, де перевірили стан здоров'я, наявність ран чи пошкоджень. Виявили, що це киця. Її нагодували та напоїли, адже вона була дуже голодна. Невідомо, скільки точно часу вона там провела на самоті.
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