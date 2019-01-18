Дружина Тищенка похвалилася відвертими фото з відпочинку

24-річна Алла Барановська влаштувала яскраву фотосесію на острові Пхукет.

Алла Барановська також поділилася знімками в леопардовому бікіні і з солом'яним капелюхом, а крім того, позувала в ще одному купальнику біля басейну з горням кави в руках.

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"Ох і забралися ми у пальмовий гай. Всіх цілую! Рада ділитися з вами історіями та досвідом! І класними купальниками. Все у наших руках! І целюліт можна перемогти", – зазначила Алла під фото в злитому купальнику з анімалістичним принтом на тлі пальм.

Як раніше розповіла Барановська, вона схудла на 10 кілограмів після народження сина Давида, тому нарешті задоволена своєю формою. Шанувальники по достоїнству оцінили її роботу над собою і засипали дружину Тищенка захопленими компліментами в коментарях.

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