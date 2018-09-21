Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Привітання Танці з зірками

Дружина MONATIK'а похизувалась фото у купальнику

  • 44
Дружина MONATIK'а у купальнику - фото 1
Дружина MONATIK'а у купальнику / instagram.com/irinademicheva

Дружина відомого виконавця MONATIK'а Ірина Демічева знову розбурхала мережу новими фото з відпочинку.

MONATIK рідко розповідає про своє особисте життя і його дружина також не виключення. Кохана співака Ірина Демічева має свій акаунт в Instagram, який не так активно заповнює, однак кожен кадр викликає захват у прихильників. Нещодавно красуня показала спекотні фото з відпочинку, показавши струнку фігуру у купальнику. Що й казати, у цього подружжя є відчуття смаку та естетики!

І ще: Кумедний backstage: Надя Дорофєєва показала, як знімали спільний кліп з MONATIK'ом

Читайте також: Спекотний танець MONATIK'а і Дорофєєвої запалив мережу

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкращі фільми в історії: який кіношедевр вийшов у рік твого народження
  • 19:10, 20 вересня
  • 940
Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Мальту
  • 15:23, 18 вересня
  • 419
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 20:31, 25 квітня
  • 537923
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Monatik