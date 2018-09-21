Дружина MONATIK'а похизувалась фото у купальнику

Дружина відомого виконавця MONATIK'а Ірина Демічева знову розбурхала мережу новими фото з відпочинку.

MONATIK рідко розповідає про своє особисте життя і його дружина також не виключення. Кохана співака Ірина Демічева має свій акаунт в Instagram, який не так активно заповнює, однак кожен кадр викликає захват у прихильників. Нещодавно красуня показала спекотні фото з відпочинку, показавши струнку фігуру у купальнику. Що й казати, у цього подружжя є відчуття смаку та естетики!

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