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Друга людина в історії повністю позбавилася ВІЛ

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ВІЛ - фото 1
ВІЛ / thelancet

Друга людина за всю історію поширення вилікувалася від ВІЛ.

Це сталося майже випадково: пацієнт проходив терапію від раку і заодно позбувся вірусу. Він пережив пересадку кісткового мозку.

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Пацієнт – житель Лондона, але ім'я його не розголошується. Він був у ремісії 30 місяців після операції. Зараз лікарі отримали нові результати, які показали, що в його крові більше немає вірусу.

Перша людина, яка вилікувалася від ВІЛ, – це так званий берлінський пацієнт Тімоті Рей Браун. Він одужав 13 років тому і так само, як і другий, переніс операцію з пересадки кісткового мозку. В обох випадках трансплантат був від донора з мутацією в білку CCR5, який ВІЛ-інфекція використовує для проникнення в певні імунні клітини. Іншими словами, донор був стійкий до ВІЛ.

Друга людина в історії повністю позбавилася ВІЛ - фото 391908

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Джерело: thelancet
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