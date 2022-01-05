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Дослідники назвали мінімальну кількість кроків, яку потрібно зробити за день

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Скільки кроків потрібно робити за день - фото 1
Скільки кроків потрібно робити за день / unsplash

Дослідження показали, що щоденні прогулянки позитивно впливають на здоров'я і здатні вдвічі знизити смертність у людей віком від 50 років і старших. Читайте далі та дізнайтеся, яку відстань потрібно проходити щодня.

Група вчених на чолі з доктором Педро Сен-Морісjv проаналізувала дані про 4840 людей, які в період з 2003 по 2006 роки щодня ходили пішки певну відстань. Після цього науковці стежили за ними 15-18 років, пише Times of India.

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Автори в основному зосередилися на тих, хто проходив 8000 і 10000 кроків на день і прожив довше, ніж ті, хто пройшов лише 4000 кроків або менше. Але проходити 8-10 км на день непросто... а може, й не потрібно, – йдеться у матеріалі.

Дослідники назвали мінімальну кількість кроків, яку потрібно зробити за день - фото 489358

Так, дослідники дійшли висновку, що ходьба у 4 тисячі кроків на день у порівнянні з 2 тисячами сприяла тому, що здоров'я зміцнювалося і тривалість життя збільшувалася, а смертність серед людей старше 50 років була знижена вдвічі. Чотири тисячі кроків становлять близько 3,2 км/день.

І хоча для відстеження зручно використовувати цифрові методи (гаджети з функцією крокоміра), можна легко обійтися і без таких девайсів – лише 30-45 хвилин швидкої ходьби в сумі дають 4 тисячі кроків.

Також зазначається, що при ходінні можна комбінувати різні швидкості – від швидшої до помірної і навпаки, і тримати один темп зовсім не обов'язково, адже "ходьба дає можливість різноманітності та експериментів".

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