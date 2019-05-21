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Дощі з градом: прогноз погоди на 22 травня

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Погода на 22 травня в Україні - фото 1
Погода на 22 травня в Україні

22 травня в Україні продовжить впливати на погоду циклон Axel, тому майже по всій країні дощитиме. Детальніший прогноз на завтра читайте далі.

22 травня, у середу, майже у всіх областях Україні затримаються дощі з грозами, а місцями навіть з градом. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"Західна Україна вирішила щедро поділитися небесною вологою з іншими областями. У середу практично повсюди дощі, грози, місцями можливі короткочасні сильні зливи, під час гроз ймовірні шквали та град. Будьте обережними! Хіба що крайній схід України все ж втримається від істотних опадів, переважно Луганщина", – додала вона.

Середня температура повітря вдень сягне до +19+23, найтепліше буде на півдні - до +25, а на заході найнижча температура - до +16+21. У Києві 22 травня пройдуть дощі з грозами та поривчастим вітром, температура коливатиметься на рівні +18+22.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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