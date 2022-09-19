Дощі та строката температура повітря: якою буде погода 20 вересня

20 вересня в Україні переважатиме волога погода, а температура повітря місцями відчутно знизиться. Детальний прогноз по містах читайте далі.

20 вересня, у вівторок, найтепліше буде у південних та східних областях – до +17+23, а найсвіжіше у західних, північних та центральних – до +9+14. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

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20-го вересня в Україні – дощі та строката температура повітря. Між іншим, у південній частині та у східних областях дощів серйозних не буде і навіть часом визиратиме сонечко. У Києві погода ускладниться, бо передбачається помірний чи й сильний дощ та похолодання до +9+10 градусів! – додала вона.

Прогноз погоди на 20 вересня у містах України:

Ужгород +11+13

Львів +10+12

Івано-Франківськ +11+13

Чернівці +11+13

Тернопіль +10+12

Рівне +11+13

Луцьк +10+12

Вінниця +11+13

Хмельницький +12+14

Житомир +11+13

Чернігів +12+14

Черкаси +12+14

Кропивницький +13+15

Миколаїв +17+19

Одеса +16+18

Херсон +18+20

Сімферополь +19+21

Полтава +14+16

Суми +13+15

Харків +17+19

Дніпро +16+18

Запоріжжя +18+20

Донецьк +18+20

Луганськ +19+21

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