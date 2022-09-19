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Дощі та строката температура повітря: якою буде погода 20 вересня

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Прогноз погоди на 20 вересня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 20 вересня 2022 в Україні / Kevin Mueller on Unsplash

20 вересня в Україні переважатиме волога погода, а температура повітря місцями відчутно знизиться. Детальний прогноз по містах читайте далі.

20 вересня, у вівторок, найтепліше буде у південних та східних областях – до +17+23, а найсвіжіше у західних, північних та центральних – до +9+14. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

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20-го вересня в Україні – дощі та строката температура повітря. Між іншим, у південній частині та у східних областях дощів серйозних не буде і навіть часом визиратиме сонечко. У Києві погода ускладниться, бо передбачається помірний чи й сильний дощ та похолодання до +9+10 градусів! – додала вона.

Прогноз погоди на 20 вересня у містах України:

Дощі та строката температура повітря: якою буде погода 20 вересня - фото 513296
  • Ужгород +11+13
  • Львів +10+12
  • Івано-Франківськ +11+13
  • Чернівці +11+13
  • Тернопіль +10+12
  • Рівне +11+13
  • Луцьк +10+12
  • Вінниця +11+13
  • Хмельницький +12+14
  • Житомир +11+13
  • Чернігів +12+14
  • Черкаси +12+14
  • Кропивницький +13+15
  • Миколаїв +17+19
  • Одеса +16+18
  • Херсон +18+20
  • Сімферополь +19+21
  • Полтава +14+16
  • Суми +13+15
  • Харків +17+19
  • Дніпро +16+18
  • Запоріжжя +18+20
  • Донецьк +18+20
  • Луганськ +19+21

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