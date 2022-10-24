Дощі та рвучкий вітер: якою буде погода в Україні 25 жовтня

25 жовтня в Україні визначатимуть погоду атмосферні фронти, тому у більшості областей пройдуть дощі. Детальніший прогноз дізнавайтесь далі.

25 жовтня, у вівторок майже по всій країні очікуються дощі, а винятком стане лише смуга від Чернігівщини через Полтавщину аж до Запоріжжя, де переважатиме суха погода. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, картину доповнять тумани та помірний вітер, який у східних областях буде доволі рвучким та сильним.

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Температура повітря найближчої ночі +6+12 градусів, вдень +12+16, на заході+14+18 градусів, у південній частині +15+20 градусів. У Києві дощ 25-го жовтня більш ймовірний в другій половині дня чи вже надвечір. Вранці та частину дня ще проскочимо без опадів. Можливий туман. Температура повітря у столиці завтра вночі +9+11 градусів, вдень повітря прогріється до +12+14 градусів, – додала вона.

За словами синоптика, найближчими днями не варто очікувати значних погодних змін в Україні.

Прогноз погоди на 25 жовтня по містах України:

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