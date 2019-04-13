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Ломаченко – Кролла Гра престолів

Дощі продовжуються: прогноз погоди на 13 квітня

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Погода на сьогодні, 13 квітня, в Україні - фото 1
Погода на сьогодні, 13 квітня, в Україні

13 квітня майже по всій країні очікуються опади у вигляді дощу, лише у кількох областях втримається суха погода. Детальний прогноз на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ!

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 13 квітня, у суботу, всюди, окрім Львівщини, Київщини, Рівненщини та Житомирщини, пройдуть періодичні дощі. Найхолодніше буде на заході країни – до +9+11, а найтепліше на сході та півдні – до +16+18.

У Києві 13 квітня після нічних дощів втримається суха та малохмарна погода, повітря вдень прогріється до +9+11.

Прогноз погоди на 13 квітня у містах України:

Дощі продовжуються: прогноз погоди на 13 квітня - фото 320797
  • Ужгород +13+15
  • Львів +9+11
  • Чернівці +9+11
  • Івано-Франківськ +9+11
  • Тернопіль +9+11
  • Рівне +9+11
  • Луцьк +9+11
  • Вінниця +9+11
  • Хмельницький +8+10
  • Житомир +9+11
  • Чернігів +9+11
  • Черкаси +11+13
  • Миколаїв +15+17
  • Одеса +14+16
  • Херсон +16+18
  • Полтава +12+14
  • Суми +13+15
  • Харків +17+19
  • Дніпро +14+16
  • Запоріжжя +16+18
  • Донецьк +16+18
  • Луганськ +16+18

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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