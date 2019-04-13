Дощі продовжуються: прогноз погоди на 13 квітня

Погода на сьогодні, 13 квітня, в Україні

13 квітня майже по всій країні очікуються опади у вигляді дощу, лише у кількох областях втримається суха погода. Детальний прогноз на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ!

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 13 квітня, у суботу, всюди, окрім Львівщини, Київщини, Рівненщини та Житомирщини, пройдуть періодичні дощі. Найхолодніше буде на заході країни – до +9+11, а найтепліше на сході та півдні – до +16+18.

У Києві 13 квітня після нічних дощів втримається суха та малохмарна погода, повітря вдень прогріється до +9+11.

Прогноз погоди на 13 квітня у містах України:

Ужгород +13+15

Львів +9+11

Чернівці +9+11

Івано-Франківськ +9+11

Тернопіль +9+11

Рівне +9+11

Луцьк +9+11

Вінниця +9+11

Хмельницький +8+10

Житомир +9+11

Чернігів +9+11

Черкаси +11+13

Миколаїв +15+17

Одеса +14+16

Херсон +16+18

Полтава +12+14

Суми +13+15

Харків +17+19

Дніпро +14+16

Запоріжжя +16+18

Донецьк +16+18

Луганськ +16+18

Читайте також: Магнітні бурі у квітні 2019: коли українцям поберегти здоров'я