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Дощі продовжуються: прогноз погоди на 13 квітня
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13 квітня майже по всій країні очікуються опади у вигляді дощу, лише у кількох областях втримається суха погода. Детальний прогноз на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ!
Відповідно до даних Укргідрометцентру, 13 квітня, у суботу, всюди, окрім Львівщини, Київщини, Рівненщини та Житомирщини, пройдуть періодичні дощі. Найхолодніше буде на заході країни – до +9+11, а найтепліше на сході та півдні – до +16+18.
У Києві 13 квітня після нічних дощів втримається суха та малохмарна погода, повітря вдень прогріється до +9+11.
Прогноз погоди на 13 квітня у містах України:
- Ужгород +13+15
- Львів +9+11
- Чернівці +9+11
- Івано-Франківськ +9+11
- Тернопіль +9+11
- Рівне +9+11
- Луцьк +9+11
- Вінниця +9+11
- Хмельницький +8+10
- Житомир +9+11
- Чернігів +9+11
- Черкаси +11+13
- Миколаїв +15+17
- Одеса +14+16
- Херсон +16+18
- Полтава +12+14
- Суми +13+15
- Харків +17+19
- Дніпро +14+16
- Запоріжжя +16+18
- Донецьк +16+18
- Луганськ +16+18
Читайте також: Магнітні бурі у квітні 2019: коли українцям поберегти здоров'я
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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