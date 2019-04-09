Дощі повертаються: прогноз погоди на 9 квітня

Погода на сьогодні, 8 квітня, в Україні

9 квітня погода в Україні почне поступово погіршуватись, частину областей накриють дощі та прийде похолодання. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 9 квітня, у вівторок, в країні очікуються зниження температури, а також волога погода. Опади у вигляді дощу пройдуть на заході країни, де похолоднішає до +12+14. У решті областей втримається малохмарна погода до +17+20 тепла.

У Києві 9 квітня також буже сухо та сонячно, а незначні дощі можливі ввечері. Температура повітря вдень прогріється до +17+19.

Прогноз погоди на 9 квітня у містах України:

Ужгород +14+16

Львів +13+15

Чернівці +13+15

Івано-Франківськ +12+14

Тернопіль +12+14

Рівне +13+15

Луцьк +13+15

Вінниця +16+18

Хмельницький +13+15

Житомир +15+18

Чернігів +17+19

Черкаси +17+19

Миколаїв +20+22

Одеса +16+18

Херсон +19+21

Полтава +17+19

Суми +16+18

Харків +16+18

Дніпро +18+20

Запоріжжя +20+22

Донецьк +17+19

Луганськ +16+18

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