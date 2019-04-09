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Дощі повертаються: прогноз погоди на 9 квітня
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9 квітня погода в Україні почне поступово погіршуватись, частину областей накриють дощі та прийде похолодання. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.
Відповідно до даних Укргідрометцентру, 9 квітня, у вівторок, в країні очікуються зниження температури, а також волога погода. Опади у вигляді дощу пройдуть на заході країни, де похолоднішає до +12+14. У решті областей втримається малохмарна погода до +17+20 тепла.
У Києві 9 квітня також буже сухо та сонячно, а незначні дощі можливі ввечері. Температура повітря вдень прогріється до +17+19.
Прогноз погоди на 9 квітня у містах України:
- Ужгород +14+16
- Львів +13+15
- Чернівці +13+15
- Івано-Франківськ +12+14
- Тернопіль +12+14
- Рівне +13+15
- Луцьк +13+15
- Вінниця +16+18
- Хмельницький +13+15
- Житомир +15+18
- Чернігів +17+19
- Черкаси +17+19
- Миколаїв +20+22
- Одеса +16+18
- Херсон +19+21
- Полтава +17+19
- Суми +16+18
- Харків +16+18
- Дніпро +18+20
- Запоріжжя +20+22
- Донецьк +17+19
- Луганськ +16+18
Читайте також: Магнітні бурі у квітні 2019: коли українцям поберегти здоров'я
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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