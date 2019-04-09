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Дощі повертаються: прогноз погоди на 9 квітня

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Погода на сьогодні, 8 квітня, в Україні - фото 1
Погода на сьогодні, 8 квітня, в Україні

9 квітня погода в Україні почне поступово погіршуватись, частину областей накриють дощі та прийде похолодання. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 9 квітня, у вівторок, в країні очікуються зниження температури, а також волога погода. Опади у вигляді дощу пройдуть на заході країни, де похолоднішає до +12+14. У решті областей втримається малохмарна погода до +17+20 тепла.

У Києві 9 квітня також буже сухо та сонячно, а незначні дощі можливі ввечері. Температура повітря вдень прогріється до +17+19.

Прогноз погоди на 9 квітня у містах України:

Дощі повертаються: прогноз погоди на 9 квітня - фото 319590
  • Ужгород +14+16
  • Львів +13+15
  • Чернівці +13+15
  • Івано-Франківськ +12+14
  • Тернопіль +12+14
  • Рівне +13+15
  • Луцьк +13+15
  • Вінниця +16+18
  • Хмельницький +13+15
  • Житомир +15+18
  • Чернігів +17+19
  • Черкаси +17+19
  • Миколаїв +20+22
  • Одеса +16+18
  • Херсон +19+21
  • Полтава +17+19
  • Суми +16+18
  • Харків +16+18
  • Дніпро +18+20
  • Запоріжжя +20+22
  • Донецьк +17+19
  • Луганськ +16+18

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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