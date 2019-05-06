Дощі і мокрий сніг: синоптик попередила про погоду 7 травня

7 травня в Україні очікуються погодні каруселі, адже нова порція дощів накриє країну, а температура коливатиметься від +5 до +20. Детально про погоду на завтра читайте далі.

7 травня, у вівторок, циклон Xerxes принесе сильні дощі, а на Прикарпатті навіть мокрий сніг. Лише на сході буде сухо та сонячно. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"Температура повітря продемонструє неймовірний контраст. На Заході буде найхолодніше, максимально всього +5+12 градусів, у Карпатах +1+5 градусів. На Сході – найтепліше, вдень +20+26 градусів. На решті території +12+18 градусів, у центральних областях місцями до +20 градусів", – зазначила вона.

У Києві 7 травня погода відзначиться дощами та сильним вітром. Вдень температура прогріється до +15+17. Вже 8 травня у столиці похолоднішає до +10+13, а 8 травня потеплішає до +15+17.

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