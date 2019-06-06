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ЗНО Володимир Зеленський Чорнобиль

Дорогу електромобілям: Volkswagen показав ролик, аби привернути увагу до проблеми екології

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VW ID. BUZZ став зіркою нової реклами компанії - фото 1
VW ID. BUZZ став зіркою нової реклами компанії

Автомобільні виробники з Німеччини не перестають доводити, що рекламні ролики повинні не лише показувати товар, який пропонують купити, а й розказувати певні історії та змушувати задумуватися. Власне, таке відео у мережу виклала компанія Volkswagen, і воно стосується нещодавнього дизельгейту.

Volkswagen показав відео, яке, на перший погляд, не дуже нагадує рекламний ролик. Це, передовсім, вибачення компанії за дизельгейт, у якому вона фігурувала.

І ще: Ford навчив автомобілі "спілкуватися" з гаджетами пішоходів

За сюжетом ролика, дизайнер компанії настільки засмучений участю Volkswagen у скандалі з заниженням реальних показників шкідливих викидів дизельних автомобілів, що втрачає натхнення. Єдиний промінчик світла для нього – вічна класика в особі мінівена VW T1, який він і використовує як основу для створення електромобіля ID. BUZZ, який вже точно ніхто не звинуватить у недостатній екологічності.

Зауважимо, що крім цього відео компанія опублікувала ще кілька, які розкривають більше особливостей мінівена, який має усі шанси стати новим улюбленцем тих, хто часто подорожує автомобілем.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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