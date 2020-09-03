Домінують всюди: які знаки Зодіаку завжди хочуть лідирувати

Деякі люди поводяться, як великі боси, не лише на роботі, а й у звичайному житті. Астрологи розповіли, представники яких знаків Зодіаку постійно хочуть домінувати.

Овен. Від цих приязних та позитивних людей ніхто не очікує приниження чи підлості. Однак навіть з ними не завжди буває легко спілкуватись, адже люди цього вогняного знаку не вміють контролювати свої емоції. Тому більшість не найприємніших вчинків вони роблять під дією негативних емоцій і точно не хочуть домінувати над кимось. На щастя, вони завжди визнають свою провину.

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Лев. Для представників цього знаку інші люди завжди будуть на другому місці, навіть якщо йдеться про коханих та друзів. Вони будуть завжди підтримувати їх та проявляти максимальну турботу аж до того моменту, коли оточення не вирішить, що теж може бути найкращим у будь-якій сфері, дотичній до Левів. Тоді й варто очікувати на порцію приниження та вказування на своє місце.

Скорпіон. Цей знак завжди опиняється у малоприємних рейтингах, адже вони цінують та люблять лише себе, а також залишаються таємницею для оточення. Він може бути доброзичливим та приємним, але насправді такі дії потрібні лише для того, щоб досягати своїх цілей. Мало того, інколи вони й не приховують, що йдуть по головах, а приниження з їхнього боку може перерости у план помсти.

Водолій. Хоч ці люди й притягують до себе своєю зацікавленість та харизмою, але навіть несвідомо ставлять себе завжди на перше місце. Інколи вони й не здогадуються, що своїми діями вони відверто домінують над іншими. Умисне ж приниження з боку Водоліїв – рідкісне явище, але краще з ним ніколи не стикатись.

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