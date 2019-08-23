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День Незалежності Танці з зірками 1 вересня

До мурах: 7 потужних версій Державного Гімну України

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Державний Гімн України

Гімн України – наша гордість та наша історія. З нагоди свята ми зібрали найкращі версії славня у виконанні українців. З 28-ю річницею Незалежності!

Гімн є державним символом України поряд з прапором та гербом. Автором слів пісні "Ще не вмерла України і Слава, і Воля" є Павло Чубинський, а музику написав Михайло Вербицький. Офіційну версію Гімну затвердили в 1992 році, однак з того часу з'явилося чимало альтернативних переспівів.

До теми: Привітання з Днем Незалежності України 2019 у віршах, смс і прозі

Ми зібрали найкращі версії Гімну: слухайте, учіть слова і поширюйте!

Ми віримо, що "Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє, ще у нашій Україні доленька наспіє!" Головне, "вороги на нашу землю щоб не зазіхали"...

Вам знадобиться: Картинки з Днем Незалежності України 2019

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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