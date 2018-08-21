До і після: як одяг змінює чоловіків

У рамках соціального проекту показали, як одяг здатен змінювати зовнішність та перше враження від чоловіків. Це варто побачити!

Є всього один шанс справити перше враження, а, за словами науковців, для цього потрібна всього десята частина секунди. А для когось, цей час може стати мережею від нової роботи або бідним життям. Тому неприбуткова організація Sharp Dressed Man, яка виникла у 2011 році у Балтиморі, підтримує чоловіків, які повертаються до звичайного життя після реабілітації чи в'язниці. Крістофер Шафер, засновник Sharp Dressed Man та Фонду "Живі класи", працює кравцем у центрі Балтимора та створює висококласні костюми, вартістю близько 3 тис. доларів.

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Ідея створення проекту Sharp Dressed Man виникла у чоловіка тоді, коли він намагався вигадати, що ж робити з костюмами, які залишились після його клієнтів. Тому упродовж тижня він почав організовувати збір пожертв, а щосереди приймати чоловіків, пропонуючи їжу, стрижку та костюм. І перевтілення людей, яким він таким чином допоміг повернути життя у норму, справді вражає!

Як одяг здатен змінити зовнішність чоловіків / sharpdressedman

Як одяг здатен змінити зовнішність чоловіків / sharpdressedman

Як одяг здатен змінити зовнішність чоловіків / sharpdressedman

Як одяг здатен змінити зовнішність чоловіків / sharpdressedman

Як одяг здатен змінити зовнішність чоловіків / sharpdressedman

Як одяг здатен змінити зовнішність чоловіків / sharpdressedman

Як одяг здатен змінити зовнішність чоловіків / sharpdressedman

Як одяг здатен змінити зовнішність чоловіків / sharpdressedman

Як одяг здатен змінити зовнішність чоловіків / sharpdressedman

Як одяг здатен змінити зовнішність чоловіків / sharpdressedman

Як одяг здатен змінити зовнішність чоловіків / sharpdressedman

Як одяг здатен змінити зовнішність чоловіків / sharpdressedman

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