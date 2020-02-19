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Дмитро Павличко – Два кольори: текст, аналіз та пісня на вірш
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Дмитро Павличко "Два кольори" – знаковий вірш для українців. У цьому творі поет закликає не забувати своє коріння, адже це основа життя. Дивіться відео, як цю пісню виконує знаменитий український співак Дмитро Гнатюк. Також до вашої уваги текст та аналіз вірша "Два кольори".
Ці слова Дмитра Павличка вже стали народними – їх має знати напам'ять кожен українець!
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Дмитро Павличко – Два кольори: текст вірша
Два кольори
Як я малим збирався навесні
Піти у світ незнаними шляхами, –
Сорочку мати вишила мені червоними і чорними,
Червоними і чорними нитками.
Два кольори мої, два кольори,
Оба на полотні, в душі моїй оба,
Два кольори мої, два кольори:
Червоне – то любов, а чорне – то журба.
Мене водило в безвісті життя,
Та я вертався на свої пороги.
Переплелись, як мамине шиття,
Щасливі і сумні мої, щасливі і сумні мої дороги.
Мені війнула в очі сивина,
Та я нічого не везу додому,
Лиш згорточок старого полотна
I вишите моє життя, і вишите моє життя на ньому.
"Два кольори" – слухайте вірш Дмитра Павличка у виконанні диктора:
Дмитро Павличко та Олександр Білаш створили пісню "Два кольори" за один день. Потім вона пролежала рік у Дмитра Гнатюка й через певні перепони таки прозвучала. Її почали співатися повсюди.
Дмитро Гнатюк – "Два кольори". Слухайте пісню Дмитра Павличка та Олександра Білаша у виконанні співака:
Історія написання вірша "Два кольори"
Поет написав вірш "Два кольори" 29 лютого 1964 року. Композитор Олександр Білаш написав музику до слів Дмитра Павличка й так з'явилася чудова пісня. Олеся Білаш, донька композитора, так розповіла історію створення пісні "Два кольори":
– Батько з Павличком сиділи на якомусь з'їзді комсомолу. Було нецікаво, вони почали поглядати наліво й направо – почали шукати гарних комсомолок, тому роздивлялися по залу. І раптом попереду побачив жіночку з накинутою на плечі хусткою: на чорному тлі – червоні троянди, такі яскраві, що просто очі виїдали.
– Бачиш оту жіночку? – спитав батько Павличка. – Дивись, яка хустка – червоне і чорне.
– Червоне – то любов, а чорне – то журба, – відповів Дмитро Васильович.
Дмитро Павличко про пісню "Два кольори" та КДБ:
Аналіз вірша "Два кольори" Дмитра Павличка
Ліричний герой за ментальністю та за вихованням українець. Він висловлює свою любов до матері й подяку за її любов і турботу. До вашої уваги короткий аналіз поезії "Два кольори" Дмитра Павличка!
- Тема: роздуми про долю людини, про те, що для неї найдорожче
- Головна думка: вияв любові до рідної матері, яка своїми руками вишила синові сорочку червоними та чорними нитками, яка стала ліричному герою й оберегом на все життя, і нагадуванням про рідну домівку
- Ідея: заклик не забувати своє коріння, батьків, те, що є основою життя
- Віршований розмір: ямб
Художні засоби:
- Епітети: незнані шляхи, щасливі і сумні дороги, вишите життя
- Метафори: водило в безвісти життя, переплелись... мої... дороги, війнула в очі сивина
- Рефрени: два кольори мої, два кольори, червоне – то любов, а чорне – то журба
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