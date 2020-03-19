Для яких знаків Зодіаку весняне рівнодення стане доленосним днем

Астрологи розповіли, як весняне рівнодення може змінити життя деяких знаків Зодіаку. Для кого 20 березня стане особливим днем – читайте далі.

Телець. Цей день стане особливим для представників знаку Зодіаку, адже принесе чимало щастя та позитиву. Вважайте, що це точка, від якої починають ваші кардинальні зміни на краще. До того ж, вони очікуються у всіх сферах життя. Звісно ж, Тельцям може бути складно перелаштуватись, адже вони звикають до буденності, але зараз чудовий період для нового старту.

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Лев. Весняне рівнодення дозволить вам масштабно переоцінити власні цінності. Пора визначити цілі на майбутнє, розставити пріоритети та рухатись до нових мрій. Зараз чудовий час позбавитись від всього зайвого та непотрібного, включно з токсичними людьми. Після такої "зачистки" Леви отримають неймовірний заряд енергії та мотивації.

Водолій. 20 березня дозволить наблизитись до давніх мрій, адже рівень вдачі сьогодні зашкалює. Не бійтесь брати ініціативу у свої руки та починати власну справу. Також чудовий час для самоаналізу, отримання нових знань та романтичних пригод. Зараз Водоліям можуть позаздрити чимало знаків Зодіаку.

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