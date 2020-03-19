Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

Для яких знаків Зодіаку весняне рівнодення стане доленосним днем

  • 24
кому пощастить у день весняного рівнодення - фото 1
кому пощастить у день весняного рівнодення

Астрологи розповіли, як весняне рівнодення може змінити життя деяких знаків Зодіаку. Для кого 20 березня стане особливим днем – читайте далі.

Телець. Цей день стане особливим для представників знаку Зодіаку, адже принесе чимало щастя та позитиву. Вважайте, що це точка, від якої починають ваші кардинальні зміни на краще. До того ж, вони очікуються у всіх сферах життя. Звісно ж, Тельцям може бути складно перелаштуватись, адже вони звикають до буденності, але зараз чудовий період для нового старту.

І ще: Яким знакам Зодіаку варто готуватись до чудових змін у квітні

Лев. Весняне рівнодення дозволить вам масштабно переоцінити власні цінності. Пора визначити цілі на майбутнє, розставити пріоритети та рухатись до нових мрій. Зараз чудовий час позбавитись від всього зайвого та непотрібного, включно з токсичними людьми. Після такої "зачистки" Леви отримають неймовірний заряд енергії та мотивації.

via GIPHY

Водолій. 20 березня дозволить наблизитись до давніх мрій, адже рівень вдачі сьогодні зашкалює. Не бійтесь брати ініціативу у свої руки та починати власну справу. Також чудовий час для самоаналізу, отримання нових знань та романтичних пригод. Зараз Водоліям можуть позаздрити чимало знаків Зодіаку.

via GIPHY

Читайте також: Гороскоп на цей тиждень 16 – 22 березня: весняний прогноз для знаків Зодіаку

Джерело: slovofraza
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як зробити антисептик для рук у домашніх умовах: покрокова інструкція
  • 16 березня, 14:23
  • 2088
Карантин в Україні: ТОП гаджетів для комфортної роботи вдома
  • 16 березня, 15:13
  • 627
Як змінилась спокуслива і талановита киянка Міла Йовович: фото 18+
  • 17 березня, 18:41
  • 1637
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Психологія