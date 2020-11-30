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Для кого зі знаків Зодіаку грудень стане місяцем кохання

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Кохання - фото 1
Кохання / 7sisters

Грудень як переддень новорічних і різдвяних свят буде сповнений фарб і чудес не тільки в соціальному та політичному житті країни, а й в особистому житті деяких знаків Зодіаку.

ТЕРЕЗИ

Терези можуть звернутися поглядом в минуле, відновивши стосунки зі старою любов'ю. Тому озирніться навколо: можливо, біля вас є людина, яка давно відчуває до вас таємні почуття. Просто проявіть до неї належну увагу, і тоді, можливо, ви отримаєте відданого партнера.

СТРІЛЕЦЬ

Холодні стосунки у подружжя в цьому місяці поступово почнуть теплішати. При чому до такої міри, що любов спалахне на новому рівні і з новою силою. Зближенню посприяє спільне проведення часу: наприклад, перегляд фільму за келихом вина або горня чаю будуть корисні для вас.

РИБИ

Самотні Риби в кінці цього року обзаведуться довгоочікуваним доленосним знайомством. Як це не дивно, такому повороту подій посприяє знайомство в світовій мережі. Просто не вередуйте, і не відкидайте потенційних партнерів: один з них може виявитися більш ніж привабливим.

Для кого зі знаків Зодіаку грудень стане місяцем кохання - фото 437283

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