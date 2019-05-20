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Дивіться, як королівська сім'я розважається в саду

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Кейт Міддлтон і принц Вільям гарно провели час з дітьми - фото 1
Кейт Міддлтон і принц Вільям гарно провели час з дітьми / gettyimages

В офіційному Instagram королівської сім'ї опублікували нові знімки герцогів Кембриджських з дітьми. Ці фото змушують усміхнутися навіть тих, кого страшно дістала погана погода.

Принц Вільям, Кейт Міддлтон разом з принцесою Шарлоттою, принцом Джорджем і однорічним принцом Луї відвідали сад дикої природи.

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Проект саду називається "Назад до природи" (Back to Nature). Ним займалася сама герцогиня спеціально до щорічного квіткового шоу в Челсі - виставці садового дизайну, яку проводить королівське товариство садівників. В оздобленні саду герцогині допомагали її діти: Джордж, Шарлотта і Луї. Вони були залучені в процес - збирали мох, листя і гілочки.

Дивіться, як королівська сім'я розважається в саду - фото 328898

Дивіться, як королівська сім'я розважається в саду - фото 328899

Дивіться, як королівська сім'я розважається в саду - фото 328900

Дивіться, як королівська сім'я розважається в саду - фото 328901

Дивіться, як королівська сім'я розважається в саду - фото 328902

Дивіться, як королівська сім'я розважається в саду - фото 328903

Дивіться, як королівська сім'я розважається в саду - фото 328904

Дивіться, як королівська сім'я розважається в саду - фото 328905

Дивіться, як королівська сім'я розважається в саду - фото 328906

На знімках королівська сім'я розважається в саду і добре проводить час на природі. Принц Джордж разом з сестрою Шарлоттою мочать ніжки в потічку, а принц Луї катається на канатній качельці і вже навіть бігає.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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