Дивіться, як королівська сім'я розважається в саду

В офіційному Instagram королівської сім'ї опублікували нові знімки герцогів Кембриджських з дітьми. Ці фото змушують усміхнутися навіть тих, кого страшно дістала погана погода.

Принц Вільям, Кейт Міддлтон разом з принцесою Шарлоттою, принцом Джорджем і однорічним принцом Луї відвідали сад дикої природи.

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"I hope that this woodland that we have created here really inspires families, kids and communities to get outside, enjoy nature and the outdoors and spend quality time together." — The Duchess of Cambridge on the #RHSChelsea Back to Nature Garden pic.twitter.com/286B9TOPGA — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 20 травня 2019 р.

Проект саду називається "Назад до природи" (Back to Nature). Ним займалася сама герцогиня спеціально до щорічного квіткового шоу в Челсі - виставці садового дизайну, яку проводить королівське товариство садівників. В оздобленні саду герцогині допомагали її діти: Джордж, Шарлотта і Луї. Вони були залучені в процес - збирали мох, листя і гілочки.

На знімках королівська сім'я розважається в саду і добре проводить час на природі. Принц Джордж разом з сестрою Шарлоттою мочать ніжки в потічку, а принц Луї катається на канатній качельці і вже навіть бігає.

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