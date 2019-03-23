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Дивіться тизерне відео з новими ведучими Top Gear
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Ще в середині минулого року стало відомо, що з автошоу Top Gear вирішив піти найхаризматичніший ведучий останніх сезонів Метт Леблан. Через кілька місяців продюсери шоу знайшли йому заміну. Нею стали комік Падді Макгіннесс та колишній спортсмен Ендрю Флінтофф.
І ось нарешті у нас з'явилася можливість побачити, як нові ведучі взаємодіють в кадрі зі "старожилом" Крісом Харрісом.
І ще: Новий ведучий Top Gear розбив Subaru під час зйомок
Повноцінний дебют нової трійки ведучих відбудеться у 27-му сезоні, який обіцяють випустити до кінця поточного року. При цьому, судячи з ролика, після прем'єри аудиторія Top Gear почне падати з іще вищою швидкістю:
Нагадаємо, що після скандального відходу Кларксона, Мея і Хаммонда у 2015 році, Метт Леблан став одним з шести співведучих Top Gear разом з Крісом Евансом, Крісом Харрісом, Рорі Рідом, Сабіною Шмиц і Едді Джорданом. Після першого сезону через катастрофічне скорочення аудиторії з шоу пішов Кріс Еванс і Метт Леблан вийшов на перший план, практично поодинці утримавши програму на плаву.
А тепер давайте просто подивимося, чим зараз займаються колишні ведучі Top Gear Джеремі Кларксон, Річард Хаммонд і Джеймс Мей у рамках свого нового автошоу The Grand Tour:
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