Дівчина тижня: сексуальна Анджеліна Джолі, яка стала найбільш шанованою жінкою планети
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Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Анджеліна Джолі – одна з найвпливовіших зірок Голлівуду, яка днями офіційно стала найбільш шанованою жінкою планети 2018 року.
Одна з найвідоміших і найвпливовіших зірок Голлівуду Анджеліна Джолі славиться не тільки дивовижною красою, але і норовливим характером.
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Вона – жінка-кішка, вона – найсексупльніша мама в Голлівуді, вона була номінована кілька разів на звання "Найгіршою актриси" і стільки ж на звання "Найкращої актриси", вона загадкова особа, жінка, за зізнанням самої, яка витрачає третину зароблених нею грошей на своє життя, третину кладе в банк і третину віддає на благодійність.
За версією журналу Forbes Джолі входить в сотню найбільш впливових жінок планети, а також входить в список найкрасивіших жінок планети за версією журналу People.
Анджеліна Джолі відома, як оскароносна актриса, володарка премій Золотий глобус і двох премій Гільдії кіноакторів США. Широка публіка не так багато знає про її роботу як режисера, сценариста і фотомоделі.
У 2011 році голлівудська красуня розділила перше місце у списку найбільш високооплачуваних актрис Голлівуду з Сарою Джесікою Паркер, оскільки заробила 30 мільйонів доларів.
Днями актриса стала офіційно найбільш шанованою жінкою планети 2018 року. Щорічно компанія YouGov проводить міжнародне опитування, під час якого визначає найбільш шанованих чоловіків і жінок у всьому світі. У підсумку, рейтинг "The Most Admired" очолила Анджеліна Джолі – красуня займає лідируючу позицію вже другий рік поспіль.
Цікавий факт. Складно уявити, але мати шістьох дітей і посол доброї волі ООН колекціонує ножі, і в підлітковому віці спеціально наносила собі порізи на власне тіло, яке крім шрамів на сьогоднішній день прикрашає двадцять татуювань.
Анджеліна Джолі Войт народилася 4 червня 1975 року у Лос-Анджелесі в родині відомого американського актора Джона Войта і франко-канадської актриси Маршелін Бертран.
Останній рік був не найпростішим в житті актриси – скандальний процес розлучення з Бредом Піттом став однією з найгучніших тем в пресі. Однак Анджеліна всі труднощі пережила гідно. Вона не переставала займатися благодійністю, з'являтися на публіці, працювати над новими картинами і навіть стала обличчям нового парфуму від Guerlain.
Важливою подією для Анджеліни стали зйомки її фільму “Спочатку вони вбили мого батька: Спогади дочки Камбоджі”. Цікаво, що автором ідеї по створенню цієї картини став її прийомний 15-річний син Меддокс, який сам родом з Камбоджі. Прочитавши книгу, що описує події в його рідній країні, він поділився з матір'ю враженнями і запропонував створити кіноверсію цього твору.
Що стосується зовнішнього вигляду Джолі, в ньому також є деякі зміни. Якщо в кінці минулого року всі обговорювали критичну худобу Джолі (35 кг при зрості 169 см), то в цьому році зірка потроху повертається в більш здорові форми.
Головні цінності Анджеліни Джолі
Про розлучення:
Вся моя родина пройшла через важкі часи. Але вся моя увага зосереджена на моїх дітях, наших дітях. Ми сім'я і завжди будемо сім'єю, і це допомагає мені впоратися. Я справляюся і знаходжу вихід із ситуації, роблячи так, щоб ми ставали сильнішими й ближчими.
Про здоров’я:
Останні десять років я жила в постійному страху за своє здоров'я. Боялася, що зі мною може щось трапиться. Але зараз я з упевненістю можу сказати, що абсолютно здорова. І це дарує мені відчуття непідробного щастя. Адже у моїх дітей є здорова мати, яка завжди буде їх оберігати.
Про красу:
Я не вважаю себе красивою, тому що бачу всі свої недоліки. Часом у людей дуже дивна думка. Вони кажуть мені, що я худа так, як ніби це має зробити мене щасливою.
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