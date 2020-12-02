Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка Топ-модель по-українськи

Дівчина почала ховати від хлопця посуд: причина здивувала мережу

  • 1
Хлопець злякався за стосунки через зниклий посуд - фото 1
Хлопець злякався за стосунки через зниклий посуд

Стосунки – це прекрасна і не завжди легка справа, яка з часом розкриває партнера з найнеочікуваніших сторін. Так трапилось і з цією парою, де дівчина почала ховати посуд від свого коханого.

Користувач Reddit з ніком ThrowRA13013 поділився історією про дивну поведінку своєї дівчини. Вони зовсім нещодавно з'їхались, але хлопець не сподівався, що так швидко познайомиться з її "тарганами".

І ще: Усміхнені собаки: новий челендж, який підіймає настрій

"Ми найкращі друзі, тож жити разом одне задоволення. Але деякі речі мене дивують. Інколи вона поводиться підозріло, приміром, кілька днів тому вона виглядала винною, коли пішла на кухню. Я помітив, що вона щось ховає за спиною, тож у жарт спитав, що ж там. Але вона не відповіла, почала сміятись, а тоді розсердилась та зачинилась у нашій спальні. Тоді я й побачив, що у неї в руках була...виделка. Просто виделка", – почав автор.

Дівчина почала ховати від хлопця посуд: причина здивувала мережу - фото 437603

Але поки коментатори почали хвилюватись за її психічне здоров'я чи інші хобі, то хлопець продовжив. Виявилось, що це був далеко не поодинокий випадок з посудом. Ситуація дійшла до того, що дівчина почала ховати виделки, тарілки та горнята у свій портфель і кудись з ними ходити. Тож автор не на жарт розхвилювався і вирішив чесно з нею побалакати. І такої відповіді не чекав ніхто.

"Мені дуже шкода, що я так вчинила, але мені було соромно сказати правду. Я ненавиджу мити посуд, тож, коли настає моя черга, я ховаю частину, а коли настає твоя черга кладу її назад, щоб мені потрібно було мити менше", – зізналась дівчина.

Ці слова розсмішили хлопця та викликали полегшення, але не позначились на стосунках. Тепер він просто завжди миє посуд за двох.

Дівчина почала ховати від хлопця посуд: причина здивувала мережу - фото 437604

Читайте також: Найвідданіші у стосунках: знаки Зодіаку, які ніколи не зраду

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як змінювалася гаряча бразилійка Алессандра Амбросіо: фото 18+
  • 26 листопада, 16:21
  • 1604
Гороскоп на цей тиждень 30 листопада – 6 грудня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 29 листопада, 15:19
  • 717
Простий тест: виберіть тварину і дізнайтесь про свою сильну сторону
  • 23 листопада, 17:19
  • 537
Загрузка...
Новини