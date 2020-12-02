Дівчина почала ховати від хлопця посуд: причина здивувала мережу

Стосунки – це прекрасна і не завжди легка справа, яка з часом розкриває партнера з найнеочікуваніших сторін. Так трапилось і з цією парою, де дівчина почала ховати посуд від свого коханого.

Користувач Reddit з ніком ThrowRA13013 поділився історією про дивну поведінку своєї дівчини. Вони зовсім нещодавно з'їхались, але хлопець не сподівався, що так швидко познайомиться з її "тарганами".

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"Ми найкращі друзі, тож жити разом – одне задоволення. Але деякі речі мене дивують. Інколи вона поводиться підозріло, приміром, кілька днів тому вона виглядала винною, коли пішла на кухню. Я помітив, що вона щось ховає за спиною, тож у жарт спитав, що ж там. Але вона не відповіла, почала сміятись, а тоді розсердилась та зачинилась у нашій спальні. Тоді я й побачив, що у неї в руках була...виделка. Просто виделка", – почав автор.

Але поки коментатори почали хвилюватись за її психічне здоров'я чи інші хобі, то хлопець продовжив. Виявилось, що це був далеко не поодинокий випадок з посудом. Ситуація дійшла до того, що дівчина почала ховати виделки, тарілки та горнята у свій портфель і кудись з ними ходити. Тож автор не на жарт розхвилювався і вирішив чесно з нею побалакати. І такої відповіді не чекав ніхто.

"Мені дуже шкода, що я так вчинила, але мені було соромно сказати правду. Я ненавиджу мити посуд, тож, коли настає моя черга, я ховаю частину, а коли настає твоя черга – кладу її назад, щоб мені потрібно було мити менше", – зізналась дівчина.

Ці слова розсмішили хлопця та викликали полегшення, але не позначились на стосунках. Тепер він просто завжди миє посуд за двох.

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