Дівчина без кісток: гімнастка шокувала своїми трюками в незвичних місцях

Звичайно, гімнастки повинні бути гнучкими, проте ця дівчина робить неможливе. Зацініть!

Стефані Міллінгер – австрійська гімнастка. Вона викладає у свій акаунт в соцмережі Instagram приголомшливі відео. Користувачі дивуються, наскільки вона може бути гнучкою. Дівчина наносить макіяж за допомогою ніг, поміщається в каструлю, стоїть на руках на краю скелі та робить ще багато шалених та незвичних речей.

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Стефані Міллінгер вже давно відома в Інтернет-просторі як пластилінова дівчина. Здається, вона може прийняти будь-яку позу і зав'язатися в вузол.

Кожен день Стефані отримує сотні коментарів від підписників. Нещодавно дівчина продемонструвала оригінальний спосіб сидіти в кріслі літака. Всі трюки дівчина виконує з невимушеним та радісним обличчям, що здається, ніби це не завдає їй жодного дискомфорту.

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