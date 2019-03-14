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Динамо – Челсі онлайн трансляція: дивитись матч Ліги Європи

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Динамо приймає Челсі - фото 1
Динамо приймає Челсі

Поєдинок 1/8 Ліги Європи між командами Динамо – Челсі визначить, хто пройде в наступний етап турніру. До вашої уваги онлайн трансляція, де можна дивитися матч і вболівати за киян!

Перший матч Челсі – Динамо завершився впевненою перемогою "аристократів" з рахунком 0:3. Щоб вийти в 1/4 фіналу Ліги Європи, підопічним Олександра Хацкевича треба зробити справжній камбек. На жаль, шансів у киян дуже мало, однак футбольні дива стаються, тож інтрига в поєдинку зберігається!

Підтримати "біло-синіх" можна під час прямої трансляції матчу на каналі Футбол 1.

Дивитися гру можна й онлайн: ось сайти, які показують Динамо – Челсі:

Читайте також: Ліга чемпіонів: які команди пробилися в 1/4 фіналу

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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