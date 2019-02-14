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День святого Валентина 2019 у Києві: афіша заходів, які варто відвідати
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14 лютого, на День святого Валентина, сидіти вдома не рекомендується! Для найвибагливіших поціновувачів розваг пропонуємо ТОП-5 заходів, серед яких і ти, і твої друзі, і сусід, який ні з ким не розмовляє, знайдуть собі щось до смаку.
Свято закоханих
- Коли: 18:00
- ВХІД ВІЛЬНИЙ
- Де: Оболонський проспект, 1-б ТРЦ DREAM TOWN 1 частина
Розпалити почуття вашої другої половинки та одружитись не відходячи від місця – легко. У Дрімі на День Валентина одружуватимуть за хвилину серед вишуканих фотодекорацій. І все це під співи інді-гурту KADNAY, запальне шоу від екс-учаснику гурту АГОНЬ Микити Горюка та романтичну програму від дуету DUDA та Vera Kekelia.
Ваша пропозиція стане незабутньою!
2. Екскурсія з дегустацією "Пікантні історії Києва"
- Вартість: 200 грн
- Початок: 17:00
- Де: вул. Грушевського, 6 (сходинки Національного художнього музею України)
Київ наповнений легендами: світськими, кримінальними, інтимними, романтичними, благородними, вульгарними. Екскурсія заведе туди, де закінчувався вплив міської влади і починався морок темних справ. Пройти місцями "бандитської слави", скуштувавши тогочасних смаколиків – певне, найсміливіша ідея на День Валентина.
2. Інсталяція Босха "Химери, які оживають" в Artarea
- Вартість: 50-150 грн
- Початок: 11:00
- Де: Київ, вул. Софіївська, 11-15
У культурно-мистецькому комплексі покажуть популярні твори нідерландського художника Ієроніма Босха – "Химери, які оживають". Для гостей підготована масштабна інсталяція за мотивами творчості Босха. Химерні створення, сад земних насолод і відкриті ворота в пекло – оригінальні роботи художника заграють по-новому.
Мультимедійна виставка SAMSKARA
- Вартість: 250 грн
- Початок: 12:00-22: 00
- Де: Київ, Львівська площа, 8
Діджитал-алхімік Андроїд Джонс і команда 360Art відкриє на Львівській площі портал в інші світи – імерсивні виставку "SAMSKARA". Це – виставковий проект з елементами занурення. Тут більше ніж 70 картин і голограм, доповнених проекціями, 18-метрова панорама з лайв-панно Андроїда Джонса і повнокупольне шоу Samskara 360, яке отримало 4 світові кінонагороди. VR-гра, інтерактивні інсталяції, неймовірні декорації – все це і навіть більше з 15 листопада на 2000 квадратних метрах Будинку одягу.
Вистава "Джульєтта і Ромео" в Театрі ім. Лесі Українки
- Вартість: 30-500 ГРН
- Початок: 19:00
- Де: Богдана Хмельницького 5, Національний академічний театр російської драми ім. Лесі Українки
"Ромео і Джульєтта" – п'єса Вільяма Шекспіра про любов і ненависть. Сьогодні вона не менш актуальна і сучасна, ніж в 1595 році. Ненависть, сімейна ворожнеча, нерівність, конкуренція, нерозуміння дорослими ніжних і трепетних почуттів – все це чекає на вас на сцені одного з найкращих театрів України.
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