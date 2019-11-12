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День студента 2019: афіша подій та заходів у Києві
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Як і де цікаво та весело провести День студента разом із друзями. Підготували для вас актуальні події на 17 листопада – обирайте, куди піти у Києві!
Підібрали для вас найцікавіші події у Києві з нагоди Міжнародного дня студента. Обирайте розваги на День студента, які організовані на будь-який смак!
І ще: Картинки з Днем студента: прикольні відкритки і листівки на 17 листопада
Музичний фестиваль STUDANCE
У програмі: два величезних павільйону, фуд-корти, атракціони, караоке і кращі електро-поп виконавці Києва.
Коли: 16 листопада, з 21:00
Де: ВДНГ, проспект Академіка Глушкова 1
Ціна: від 350 гривень
Вечірка STUDENT FAMILY
Коли: 16 листопада, з 23:00
Де: ATLAS, вулиця Січових Стрільців 37-41
Ціна: від 150 гривень
Вечірка STUDENTS DAY by Party Dealers
У програмі: музика, танці, драйв і безтурботність.
Коли: 16 листопада, з 23:00
Де: Secret place – Таємниче місце проведення
Ціна: від 200 гривень
Концерт Івана Дорна
У програмі: унікальне живе шоу, наповнене мелодіями тріп-хопу, джаз-фанку і хауса, а величезний майданчик дозволить відірватися максимально весело.
Коли: 17 листопада, з 19:00
Де: М82, вулиця Межигірська 82
Ціна: від 750 гривень
Підпільний Стендап на ВДНГ
У програмі: вечір кращого гумору і тонна позитивних емоцій, адже виступатимуть коміки, які точно знають, як завести натовп.
Коли: 17 листопада, з 20:00
Де: ВДНХ, проспект Академіка Глушкова 1
Ціна: від 200 гривень
МетроКвест #3: Лабіринт
У програмі: захопливий квест, головними героями та натхненниками якого стали київські лінії метрополітену. Саме ними потрібно подорожувати учасникам і дізнатися дивовижні таємниці української столиці.
Коли: 17 листопада, з 12:00
Де: Бесарабська площа
Ціна: від 200 гривень
Фестиваль "Загадкова Японія"
У програмі: найбільша подія столиці, присвячена японській культурі; щотижня нова виставка, яка занурює учасників фестивалю в атмосферу загадкової східної культури. На День Студента можна відвідати експозицію "Японія: культура, мистецтво, традиції", косплей, 3-D арти, VR ігри, атракціони, виставки, чайні церемонії.
Коли: 17 листопада, з 11:00
Де: Samskara, Львівська площа 8А
Ціна: від 150 гривень
Концерт гурту "Мері"
Коли: 15 листопада
Де: Docker Pub
Ціна: від 125 гривень
Концерт Артема Пивоварова
У програмі: презентація нових пісень платівки "Земний", справжній музичний екшн з незвичайними декораціями, сценою і світлом.
Коли: 15-16 листопада
Де: клуб Atlas
Ціна: від 400 гривень
Концерт групи "Антитіла"
У програмі: 10-річчя з дня заснування групи, безліч сюрпризів своїм шанувальникам.
Коли: 16-17 листопада
Де: Палац спорту
Ціна: від 300 гривень
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