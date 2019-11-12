День студента 2019: афіша подій та заходів у Києві

події на день студента у Києві

Як і де цікаво та весело провести День студента разом із друзями. Підготували для вас актуальні події на 17 листопада – обирайте, куди піти у Києві!

Підібрали для вас найцікавіші події у Києві з нагоди Міжнародного дня студента. Обирайте розваги на День студента, які організовані на будь-який смак!

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Музичний фестиваль STUDANCE

У програмі: два величезних павільйону, фуд-корти, атракціони, караоке і кращі електро-поп виконавці Києва.

Коли: 16 листопада, з 21:00

Де: ВДНГ, проспект Академіка Глушкова 1

Ціна: від 350 гривень

Вечірка STUDENT FAMILY

Коли: 16 листопада, з 23:00

Де: ATLAS, вулиця Січових Стрільців 37-41

Ціна: від 150 гривень

Вечірка STUDENTS DAY by Party Dealers

У програмі: музика, танці, драйв і безтурботність.

Коли: 16 листопада, з 23:00

Де: Secret place – Таємниче місце проведення

Ціна: від 200 гривень

Концерт Івана Дорна

У програмі: унікальне живе шоу, наповнене мелодіями тріп-хопу, джаз-фанку і хауса, а величезний майданчик дозволить відірватися максимально весело.

Коли: 17 листопада, з 19:00

Де: М82, вулиця Межигірська 82

Ціна: від 750 гривень

Підпільний Стендап на ВДНГ

У програмі: вечір кращого гумору і тонна позитивних емоцій, адже виступатимуть коміки, які точно знають, як завести натовп.

Коли: 17 листопада, з 20:00

Де: ВДНХ, проспект Академіка Глушкова 1

Ціна: від 200 гривень

МетроКвест #3: Лабіринт

У програмі: захопливий квест, головними героями та натхненниками якого стали київські лінії метрополітену. Саме ними потрібно подорожувати учасникам і дізнатися дивовижні таємниці української столиці.

Коли: 17 листопада, з 12:00

Де: Бесарабська площа

Ціна: від 200 гривень

Фестиваль "Загадкова Японія"

У програмі: найбільша подія столиці, присвячена японській культурі; щотижня нова виставка, яка занурює учасників фестивалю в атмосферу загадкової східної культури. На День Студента можна відвідати експозицію "Японія: культура, мистецтво, традиції", косплей, 3-D арти, VR ігри, атракціони, виставки, чайні церемонії.

Коли: 17 листопада, з 11:00

Де: Samskara, Львівська площа 8А

Ціна: від 150 гривень

Концерт гурту "Мері"

Коли: 15 листопада

Де: Docker Pub

Ціна: від 125 гривень

Концерт Артема Пивоварова

У програмі: презентація нових пісень платівки "Земний", справжній музичний екшн з незвичайними декораціями, сценою і світлом.

Коли: 15-16 листопада

Де: клуб Atlas

Ціна: від 400 гривень

Концерт групи "Антитіла"

У програмі: 10-річчя з дня заснування групи, безліч сюрпризів своїм шанувальникам.

Коли: 16-17 листопада

Де: Палац спорту

Ціна: від 300 гривень

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