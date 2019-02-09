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День стоматолога 2019: привітання і картинки у свято 9 лютого
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Привітання з Днем стоматолога 2019 українською мовою потішать володарів цієї престижної професії! До вашої уваги поздоровлення на будь-який смак – у прозі, віршах та смс, а також прикольні картинки.
День стоматолога – це міжнародне свято, яке відзначають в Україні за указом президента з 1993 року. У цю дату прийнято вітати всіх дантистів: від ортодонтів до зубних хірургів. День свята вибрано небезпідставно, адже саме 9 лютого вшановують пам'ять святої Аполлонії, символом якої є зуби.
Ми вітаємо всіх українських стоматологів, долучайтеся до привітань і ви! Надсилайте приємні слова лікарям, які роблять нашу усмішку красивою і здоровою.
Тисніть на розділ та обирайте найкращі побажання:
- Оригінальні вірші для привітання
- Короткі веселі вітання в SMS
- Побажання своїми словами (прозою)
- Вітальні картинки і відкритки
Привітання з Днем стоматолога у віршах
***
Професій безліч на землі,
А ти завжди в роботі і труді.
Ти не ЛОР, не окуліст, не ревматолог,
Ти – професійний стоматолог!
Сьогодні – твоє свято,
Й бажаю я тобі:
В роботі тільки успіху,
І спокою – в душі!
***
З Днем стоматолога вас вітаю!
Твердості духу і щастя бажаю!
Нових відкриттів в професії вашій,
Щоб усмішки ви робили все кращі.
Добрих, успішних, надійних клієнтів.
Багато прекрасних й веселих моментів.
Благополуччя вам і радісних знахідок.
Ви – справді талант-самородок!
***
Щоб усмішкою не лякати,
Потрібно нам не так вже й багато:
У рік два рази відвідувати
Свого лікаря-стоматолога.
Але сьогодні я прийду
Не лікувати, не пломбу ставити –
До кабінету лікаря зайду,
Щоб зі святом привітати!
***
Король зубів і бог коронок,
Звичайно, доктор – стоматолог!
Людських усмішок повелитель
І зубного болю приборкувач!
Нехай буде легкою рука,
Що ставить пломби на віки,
Нехай карієс тебе боїться,
З Міжнародним днем дантиста!
***
З Днем стоматолога сьогодні вітаю,
Роботи легкої вам завжди бажаю,
Щоб на роботі відпочивали ви,
І в той же час не знали ви біди!
Бажаємо вам багато усмішок!
Нехай звалитися на вас купюр мішок,
Бажаю на роботі багатіти,
І кожного разу все більшого хотіти!
***
Ви – найкращий у світі зубний лікар!
Сьогодні міжнародний день ваш, стоматолог!
У вашому кабінеті жодного крику,
Адже ви ще й першокласний психолог!
Люди до вас приходять, як на тортури,
А коли йдуть – то дякують щиро!
Ви світу даруєте усмішки нові,
А пацієнтам – ваш погляд чудовий!
***
Променистою усмішкою
Ми один одного осяваєм,
Стоматолог наш улюблений,
У свято твоє тобі ми бажаємо:
Нехай не тремтять твої руки
І позбавлять всіх від муки –
Біль в зубах або наліт,
Стоматолог всім допоміг!
Ну і сам ти будь щасливим,
І успішним, терплевим.
Найяскравіших теплих днів,
Будь здоровий і не хворій!
Прикольні СМС вітання стоматологу
***
Щастя, сили і наснаги я тобі бажаю,
Хай про тебе у районі зуби усі знають!
За роботою не пий, бо то ризиково,
Замість хворого одного, вирвеш два здорових!
***
Ви стоматолог – вищий клас!
Я вас сьогодні вітаю,
Від болю позбавляєте одразу!
Вас пацієнти просто обожнюють.
***
У ваш день хочу я побажати,
Щоб здоров'я було золотим,
Хороших пацієнтів приймати,
Ну а погані нехай ходять до інших!
***
У цей день поспішаємо привітати
Вірних справі дантистів,
Вам здоров'я, щастя, слави,
Століття живіть без турбот!
***
Побільше дірочок і пломб.
І вдячних пацієнтів,
Щоб був у вас коньяк і ром!
***
Сьогодні день не імунолога,
Не алерголога, а стоматолога!
Бажаємо вам всього прекрасного:
Здоров'я, щастя, неба ясного!
***
Сьогодні свято своє справляють
Всі стоматологи Землі.
І я їм гордо побажаю
Любити всі зуби, як свої!
***
Святкового настрою від душі бажаю,
Найкращим стоматологом я вас вважаю,
Добра вам, радості, благополуччя, тепла,
І справжньго безмежного добра!
***
Стоматологи, сьогодні
Від душі вас вітаю,
Запломбувати проблеми
І негаразди всі бажаю.
Вставте радості імпланти,
Й скоби щастя не забудьте!
***
Дуже важлива робота
Зуби людям всім лікувати,
Побажаємо ми в ваше свято
Своє покликання любити,
Щоб професія така
Багато грошей принесла!
Поздоровлення для дантиста у прозі
***
Вітаю вас зі святом – Днем стоматолога! Від щирого серця бажаю вам залізобетонного здоров'я, міцних нервів і позитивного настрою, щоб професійно робити свою нелегку, але корисну справу, і дарувати пацієнтам тільки радісні моменти!
***
З Міжнародним днем стоматолога! Бажаю великих можливостей і перспектив, стабільного блага і процвітання, відмінної і якісної роботи, високих доходів і особистих досягнень в професійній сфері, а ще – світлої любові та справжнього щастя.
***
Вітаю вас з професійним святом! Ви рятуєте від зубного болю, даруєте красиві усмішки і впевненість в собі! Дякую за ваші золоті руки! Бажаю вам щастя та благополуччя!
***
Ви – творець красивих і щасливих усмішок! Щиро вітаю вас із професійним днем! Хочу побажати вам, міцного здоров'я, моральних і фізичних сил, терпіння, удачі і професіоналізму. Щоб ваші клієнти вас любили, цінували, довіряли і поважали, і геть не боялися ;)
***
Вітаю з Міжнародним днем стоматолога і від душі бажаю щасливої усмішки на обличчі, міцної хватки та фінансового достатку! Даруйте людям здоров'я "на всі 32" і отримуйте натомість подяку, визнання, радість. Бажаю чудових результатів в роботі і благополуччя на життєвому шляху.
***
Вітаю справжнього професіонала з Міжнародним днем стоматолога. Бажаю успішної реалізації найсміливіших професійних амбіцій! Нехай пацієнти будуть слухняними, зарплата – гідною, а колектив – дружним!
***
Щиро вітаю з Міжнародним днем дантиста і хочу побажати легко видаляти камені з зубів пацієнтів і зі своєї дороги щастя. Нехай робота буде неважкою, але стабільною і прибутковою, а удача завжди супроводжує тебе!
Картинки і листівки на День стоматолога 2019
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