День стоматолога 2019: привітання і картинки у свято 9 лютого

Привітання з Днем стоматолога 2019 українською мовою потішать володарів цієї престижної професії! До вашої уваги поздоровлення на будь-який смак – у прозі, віршах та смс, а також прикольні картинки.

День стоматолога – це міжнародне свято, яке відзначають в Україні за указом президента з 1993 року. У цю дату прийнято вітати всіх дантистів: від ортодонтів до зубних хірургів. День свята вибрано небезпідставно, адже саме 9 лютого вшановують пам'ять святої Аполлонії, символом якої є зуби.

Ми вітаємо всіх українських стоматологів, долучайтеся до привітань і ви! Надсилайте приємні слова лікарям, які роблять нашу усмішку красивою і здоровою.

Тисніть на розділ та обирайте найкращі побажання:

***

Професій безліч на землі,

А ти завжди в роботі і труді.

Ти не ЛОР, не окуліст, не ревматолог,

Ти – професійний стоматолог!

Сьогодні – твоє свято,

Й бажаю я тобі:

В роботі тільки успіху,

І спокою – в душі!

***

З Днем стоматолога вас вітаю!

Твердості духу і щастя бажаю!

Нових відкриттів в професії вашій,

Щоб усмішки ви робили все кращі.

Добрих, успішних, надійних клієнтів.

Багато прекрасних й веселих моментів.

Благополуччя вам і радісних знахідок.

Ви – справді талант-самородок!

***

Щоб усмішкою не лякати,

Потрібно нам не так вже й багато:

У рік два рази відвідувати

Свого лікаря-стоматолога.

Але сьогодні я прийду

Не лікувати, не пломбу ставити –

До кабінету лікаря зайду,

Щоб зі святом привітати!

***

Король зубів і бог коронок,

Звичайно, доктор – стоматолог!

Людських усмішок повелитель

І зубного болю приборкувач!

Нехай буде легкою рука,

Що ставить пломби на віки,

Нехай карієс тебе боїться,

З Міжнародним днем дантиста!

***

З Днем стоматолога сьогодні вітаю,

Роботи легкої вам завжди бажаю,

Щоб на роботі відпочивали ви,

І в той же час не знали ви біди!

Бажаємо вам багато усмішок!

Нехай звалитися на вас купюр мішок,

Бажаю на роботі багатіти,

І кожного разу все більшого хотіти!

***

Ви – найкращий у світі зубний лікар!

Сьогодні міжнародний день ваш, стоматолог!

У вашому кабінеті жодного крику,

Адже ви ще й першокласний психолог!

Люди до вас приходять, як на тортури,

А коли йдуть – то дякують щиро!

Ви світу даруєте усмішки нові,

А пацієнтам – ваш погляд чудовий!

***

Променистою усмішкою

Ми один одного осяваєм,

Стоматолог наш улюблений,

У свято твоє тобі ми бажаємо:

Нехай не тремтять твої руки

І позбавлять всіх від муки –

Біль в зубах або наліт,

Стоматолог всім допоміг!

Ну і сам ти будь щасливим,

І успішним, терплевим.

Найяскравіших теплих днів,

Будь здоровий і не хворій!

***

Щастя, сили і наснаги я тобі бажаю,

Хай про тебе у районі зуби усі знають!

За роботою не пий, бо то ризиково,

Замість хворого одного, вирвеш два здорових!

***

Ви стоматолог – вищий клас!

Я вас сьогодні вітаю,

Від болю позбавляєте одразу!

Вас пацієнти просто обожнюють.

***

У ваш день хочу я побажати,

Щоб здоров'я було золотим,

Хороших пацієнтів приймати,

Ну а погані нехай ходять до інших!

***

У цей день поспішаємо привітати

Вірних справі дантистів,

Вам здоров'я, щастя, слави,

Століття живіть без турбот!

***

Побільше дірочок і пломб.

І вдячних пацієнтів,

Щоб був у вас коньяк і ром!

***

Сьогодні день не імунолога,

Не алерголога, а стоматолога!

Бажаємо вам всього прекрасного:

Здоров'я, щастя, неба ясного!

***

Сьогодні свято своє справляють

Всі стоматологи Землі.

І я їм гордо побажаю

Любити всі зуби, як свої!

***

Святкового настрою від душі бажаю,

Найкращим стоматологом я вас вважаю,

Добра вам, радості, благополуччя, тепла,

І справжньго безмежного добра!

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Стоматологи, сьогодні

Від душі вас вітаю,

Запломбувати проблеми

І негаразди всі бажаю.

Вставте радості імпланти,

Й скоби щастя не забудьте!

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Дуже важлива робота

Зуби людям всім лікувати,

Побажаємо ми в ваше свято

Своє покликання любити,

Щоб професія така

Багато грошей принесла!

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Вітаю вас зі святом – Днем ​​стоматолога! Від щирого серця бажаю вам залізобетонного здоров'я, міцних нервів і позитивного настрою, щоб професійно робити свою нелегку, але корисну справу, і дарувати пацієнтам тільки радісні моменти!

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З Міжнародним днем ​​стоматолога! Бажаю великих можливостей і перспектив, стабільного блага і процвітання, відмінної і якісної роботи, високих доходів і особистих досягнень в професійній сфері, а ще – світлої любові та справжнього щастя.

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Вітаю вас з професійним святом! Ви рятуєте від зубного болю, даруєте красиві усмішки і впевненість в собі! Дякую за ваші золоті руки! Бажаю вам щастя та благополуччя!

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Ви – творець красивих і щасливих усмішок! Щиро вітаю вас із професійним днем! Хочу побажати вам, міцного здоров'я, моральних і фізичних сил, терпіння, удачі і професіоналізму. Щоб ваші клієнти вас любили, цінували, довіряли і поважали, і геть не боялися ;)

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Вітаю з Міжнародним днем стоматолога і від душі бажаю щасливої усмішки на обличчі, міцної хватки та фінансового достатку! Даруйте людям здоров'я "на всі 32" і отримуйте натомість подяку, визнання, радість. Бажаю чудових результатів в роботі і благополуччя на життєвому шляху.

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Вітаю справжнього професіонала з Міжнародним днем стоматолога. Бажаю успішної реалізації найсміливіших професійних амбіцій! Нехай пацієнти будуть слухняними, зарплата – гідною, а колектив – дружним!

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Щиро вітаю з Міжнародним днем дантиста і хочу побажати легко видаляти камені з зубів пацієнтів і зі своєї дороги щастя. Нехай робота буде неважкою, але стабільною і прибутковою, а удача завжди супроводжує тебе!

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